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Apple реалізує в Україні низку спільних проектів: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Меморандум підписали 30 листопада Новина оновлена 30 листопада 2021, 16:10
Меморандум підписали 30 листопада

Між Мінцифри, Apple Inc. та українським представництвом компанії підписано документ.

Україна проведе перепис населення у 2023 році спільно з корпорацією Apple, ставши другою у світі країною, яка це зробила. Про це домовились в рамках підписання Меморандуму про співпрацю між компанією та українським Мінцифри.

Про підписання документа повідомляє сайт президента.

Що принесе Україні це партнерство

Крім перепису населення, спільно з Apple заплановано низку ініціатив:

  • розвиток цифрової грамотності українців
  • вдосконалення програми "Дія" на операційній системі iOS
  • компанія допоможе своїм досвідом при переході до безпаперового діловодства
  • спільно розроблятимуть ініціативи у сфері охорони здоров’я.

На підписанні був присутній президент Володимир Зеленський, який зазначив, що діджиталізація державних сервісів – один із головних пріоритетів. В Apple відзначили інноваційність та прогресивність української влади.

В українському міністерстві та американській корпорації створять робочі групи, які займатимуться спільними проєктами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в додатку "Дія" запускають бета-тестування зміни прописки онлайн.

Теги:
#Apple #ДІЯ #Мінціфри
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