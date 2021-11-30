Apple реалізує в Україні низку спільних проектів: подробиці

Між Мінцифри, Apple Inc. та українським представництвом компанії підписано документ.

Україна проведе перепис населення у 2023 році спільно з корпорацією Apple, ставши другою у світі країною, яка це зробила. Про це домовились в рамках підписання Меморандуму про співпрацю між компанією та українським Мінцифри.

Про підписання документа повідомляє сайт президента.

Що принесе Україні це партнерство

Крім перепису населення, спільно з Apple заплановано низку ініціатив:

розвиток цифрової грамотності українців

вдосконалення програми "Дія" на операційній системі iOS

компанія допоможе своїм досвідом при переході до безпаперового діловодства

спільно розроблятимуть ініціативи у сфері охорони здоров’я.

На підписанні був присутній президент Володимир Зеленський, який зазначив, що діджиталізація державних сервісів – один із головних пріоритетів. В Apple відзначили інноваційність та прогресивність української влади.

В українському міністерстві та американській корпорації створять робочі групи, які займатимуться спільними проєктами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в додатку "Дія" запускають бета-тестування зміни прописки онлайн.