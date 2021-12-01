Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що знову має намір балотуватися в президенти

Президент у день обіцяного державного перевороту звернувся із посланням до парламенту.

Хоча насправді, спілкувався гарант не з народними депутатами, яких у своїй промові майже не згадав, а з народом, якому у стилі своїх попередників перерахував усі здобутки за минулі роки та описав плани на майбутнє.

Загалом він своїм зверненням фактично розпочав активну виборчу риторику перед походом на другий президентський термін.

Виборча кампанія розпочалася

Володимир Зеленський звернувся до парламенту, одразу описавши, що хоче змінити формат спілкування та розмовляти не з депутатами, а з народом, що однозначно дало зрозуміти: Зеленський уже починає використовувати всі публічні майданчики для виборчої кампанії, незважаючи на те, що буквально нещодавно "відзначив" прес-марафоном екватор своєї каденції.

І хоча чітко про свій похід на другий термін президент ще не сказав, за багатьма його заявами можна зробити висновок, що це вже вирішене питання.

"Перемоги" Зеленського

Та й сама "розмова" була про одні лише "перемоги" президента та його команди, хоча багато чого — це або напрацювання виконавчої влади (що не є прерогативою президента), або його попередників.

А багато чого взагалі ще не здійснені речі.

Наприклад, президент вирішив похвалитись тим, що в Україні з’явиться президентський університет, на який буде виділено 7 мільярдів гривень, і який ще навіть не почали будувати. Це замість того, щоб підняти зарплати вчителям у вже створених та працюючих навчальних закладах.

Читайте також: Категорія Політика Зеленський пообіцяв ноутбук кожному вчителю та назвав терміни Отримувати ноутбуки вже розпочали вчителі у половині областей України. До кінця року програма охопить усі області.

Або президент поспішив приголомшити медиків тим, що вже зовсім скоро їхня середня зарплата становитиме 24 тисячі гривень, хоча далеко не всі медики ще отримали доплати за боротьбу з коронавірусом.

Також Зеленський пообіцяв внести законопроєкт навіть не про подвійне, а про множинне громадянство, хоча, судячи з попередніх спроб інших політиків, це питання однозначно не знайде потрібної підтримки у парламенті.

Ще один законопроєкт від Зеленського — про економічний паспорт українця. За задумом гаранта, гроші на майбутній добробут українців мають дати олігархи, адже саме з ренти за використання державних надр і мають формуватися фінанси у цьому "паспорті", один мінус — за приблизними підрахунками, це вийде не більше двох десятків тисяч гривень.

Житло на такі гроші точно не збудуєш, і освіту у дорогих державних ВНЗ України також не отримаєш.

Також президент похвалився будівництвом доріг і пообіцяв, що у 2022 році президентська команда збудує їх ще більше, скромно промовчавши, чому так дорого обходиться дефіцитному українському бюджету велике дорожнє будівництво.

Крім того, Зеленський анонсував майбутній перепис населення, який Україна проведе спільно з компанією Apple. Це, до речі, теж гарний доробок перед наступними парламентськими та президентськими виборами, адже завдяки перепису населення можна заодно й переписати свій потенційний електорат.

"Війна" з Ахметовим та "обожнювання" партії

Але головне посилання було, як і під час прес-марафону Зеленського в п’ятницю: передати привіт Рінату Ахметову, якого він у своєму виступі назвав "людина 20% ВВП".

Наразі політична сила президента перебуває у стані війни з олігархом і тому Зеленський використовує будь-які можливості для того, щоб уколоти олігарха.

Не забув президент згадати й головну репресивну машину нинішньої влади — Раду національної безпеки та оборони, яка роздає санкції всім неугодним.

Також Зеленський підкреслив, що хоч влада України і вдячна Заходу, але хоче справлятися і без нього. Дуже цікаво буде дізнатися про реакцію на ці слова Міжнародного валютного фонду перед видачею Україні чергового траншу.

Парламентарі від президентської "Слуги народу", звичайно, такий виступ зустріли оплесками, які раз у раз переходили в овації, адже партійна дисципліна понад усе, а з нею у Зеленського суворо, усіх незгодних потім можуть викликати на килим до Андрія Єрмака. Або не видати нову партійну футболку.

В короткому підсумку

Загалом, ні слова про зовнішніх ворогів України та стратегії боротьби з ними, ні слова про стратегічне планування чи існуючі виклики.

Одні "плюшки" майбутнім виборцям. Все на кшталт попередників, яких Володимир Олександрович так не любить.