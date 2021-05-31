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Минобразования: на университет Зеленского для "людей будущего" нужно 7,2 миллиарда

Минобразования: на университет Зеленского для "людей будущего" нужно 7,2 миллиарда
15:21 Сегодня Телеграф Форум

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, 31 мая, заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ, для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал он.

Согласно представленной концепции, территория Университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. м кв.

На территории будет 11 кампусов, среди которых: 5 профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Шкарлет отметил, что реализация концепта на протяжении трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета, который будет заниматься подготовкой "людей будущего". 

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": "Зеленский хочет создать вуз для подготовки "людей будущего": здравая идея или популизм?"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

Все по теме:

Киев, Стоимость, ВДНХ, Экспоцентр Украины, президентский университет, Сергей Шкарлет.
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