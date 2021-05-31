Зеленский хочет создать вуз для подготовки "людей будущего": здравая идея или популизм?

В понедельник, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании президентского университета, который будет заниматься подготовкой "людей будущего". В частности, там будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов в областях искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Эту идею прокомментировал для "Телеграфа" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"С моей точки зрения – это сугубо популистский шаг. Мне это кажется дуростью, которая демонстрируется случайными и некомпетентными людьми, пришедшими в политику. Такое впечатление, что форум "Украина.30" создан ими именно как площадка для махрового популизма, обещаний и заявлений. Не имеющих ничего общего с теми задачами, которые стоят перед Украиной в данный момент", – отмечает Виталий Бала.

Он согласен с тем, что специалисты в некоторых сферах, которые обозначены президентом, нужны Украине.

"Но если говорим, к примеру, об IT-сфере, то не раз уже звучали заявления, что украинские айтишники – одни из лучших. И в этой сфере, как и в других, в той же аэрокосмической, нас есть профильные учебные заведения. Не вижу проблем с созданием там соответствующих факультетов, если кажется, что тех или иных специалистов не хватает, – говорит Виталий Бала. – Очень большое значение, по моему мнению, имеет школьное преподавание. Именно оттуда нужно начинать, а не создавать "президентский университет". Это же не партия "Слуга народа", которую собрали как сборную пляжа. Они пришли во власть – и мы видим, каков результат".

По мнению эксперта, реальную деятельность эта власть подменяет имитацией бурной деятельности.

"По этому поводу уже шутят, что в ученом совете такого университета будут Милованов, Кива, Тищенко. Думаю, вскоре мы увидим много мемов, удачных и неудачных шутов касательно идеи о создании подобного университета. Совершенно неуместной, с моей точки зрения, идеи, – подчеркивает Виталий Бала. – Если говорим о будущем, то нужно, прежде всего, сосредоточиться на качественных программах в детских садах, качественном образовании в школах. Потому что дети – это и есть наше будущее. Вузы, безусловно, важны, но это вопрос уже второго плана. Нельзя без решения первоочередной задачи, переходить к следующей".

Напомним, ранее эксперты рассказали "Телеграфу", что ожидает Украину в июне 2021 года.



