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"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
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"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года

"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: moemisto.ua

Май в политическом смысле запомнился визитом в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена, подготовкой законопроекта об олигархахотправкой под домашний арест нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной изменеротациями в Кабмине, пресс-конференцией президента Владимира Зеленского в честь второй годовщины президентства, а также подтверждением, даты и места встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина (16 июня в швейцарской Женеве), во время которой явно поднимут и украинский вопрос.

«Телеграф» поинтересовался у экспертов, каким в политическом смысле может быть для Украины июнь. Чего ждать – и почему? Какая политсила может нарастить поддержку, какая – утратить?

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что в политической повестке июня – саммиты НАТО и G7, встреча Джо Байдена и Владимира Путина, подготовка к запуску рынка земли и презентация законопроекта об олигархах. Заболеваемость коронавирусом ожидает сезонный спад, поэтому фокус интереса будет смещен к введению ковид-паспортов и правилам пересечения границ, считает эксперт.

«Позитивный прогноз ожидается для рейтинга «Слуги народа». Как и ранее, он обусловлен высоким доверием и рейтингом президента Владимира Зеленского, - поясняет Игорь Попов. - Действующий глава государства по этому показателю превосходит ближайших конкурентов в два раза и фактически не имеет альтернативы. В июне будут продолжены президентские инициативы по ограничению влияния олигархов, по санкциям против «воров в законе», ожидаются внешнеполитические контакты на высоком уровне. Болезненные вопросы коммунальных тарифов отложены до осени, и за это время правительство должно предложить конкретные шаги к решению этой проблемы».

Что касается «Европейская солидарности», то, по мнению эксперта, в июне политсила Петра Порошенко будет бороться с негативной информацией «пленок Бигуса» и «интервью Чауса», что может отразиться и на политических рейтингах. В то же время, подчеркивает Игорь Попов, у этой партии пока не появились сильные конкуренты на ее электоральном поле, и это консолидирует ядерный электорат вокруг фигуры бывшего президента.

Эксперт обращает внимание, что «Батькивщина» Юлии Тимошенко начала масштабную кампанию по сбору подписей за референдум против рынка земли. Вопрос является популярным, в особенности среди целевой электоральной группы партии.

«Санкции против Виктора Медведчука привели к политической волатильности на данном политическом фланге. Если конкурирующие за тех же избирателей, что и ОПЗЖ, политические проекты и новые лидеры будут проводить успешную деятельность, это довольно скоро приведет и к перераспределению рейтингов», - прогнозирует Игорь Попов.

Что касается «второй лиги», то ее участники, по мнению эксперта, должны правильно ответить на запрос избирателей – экзотическую смесь «новых лиц» и «опытных управленцев», а также предложить оригинальные проекты развития страны. Без этого даже наличие финансов, медиа-площадок или заграничной поддержки не даст электоральных рейтингов, убежден Игорь Попов.

По словам политического эксперта, консультанта по политическому и антикризисному PR Татьяны Луповой, лето в нашей стране обычно бедно на политические события, политики разлетаются на отдых, наступает относительное затишье. Бывают, конечно, и жаркие в политическом смысле лета – как то же 2019 года, когда состоялись досрочные выборы в парламент. Но это скорее исключение, нежели правило.

«Посмотрим, каким будет этот год. Пока на повестке у нас - Беларусь с санкциями и вопросом по топливу. Вчера мы видели фальстарт на эту тему - прошла информация, что белорусский бензин поставлять не будут и народ побежал на заправки с канистрами. Следующий ход - анонсированные санкции от СНБО с обещанием наказать пособников режима Лукашенко, - отмечает Татьяна Лупова. - Интересно попадёт ли под эти санкции открытый фанат диктатора, представитель СН Евгений Шевченко? Ждём».

Политэксперт считает, что будет подниматься и вопрос «Северного потока-2», так как строительство заканчивается. А запуск СП-2 серьезно ударит по Украине.

Она согласна с тем, что встреча Путина и Байдена повлияет и на нашу информационную повестку.

«Тем более, что тема встречи Зеленского с Байденом, как и ожидалось, заглохла, - отмечает Татьяна Лупова. - Это пока основные события, которые нас ждут. Будут ли ещё новости, успеет ли кто-то выдать что-то стоящее нашего внимания, увидим уже постфактум».

Военные эксперты рассказали «Телеграфу», что ждет Донбасс в частности и Украину в целом в ближайшее время.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, Беларусь, Санкции, Рейтинги, Владимир Путин, СНБО, Джо Байден, Игорь Попов, Северный поток-2, Татьяна Лупова.
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