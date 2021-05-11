Всё очень серьезно: стало известно, в чем ГПУ подозревает Медведчука (текст подозрения)

В Офисе генпрокурора объяснили, почему было открыто дело о госизмене против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом шла речь во время брифинга генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

Они сообщили, что Медведчук получил в 2012 году разрешение для ООО "Новые проекты" по разработке нефтегазового месторождения "Глубокое" в 75 километрах от Феодосии в Черном море.

Следствию попали в руки материалы, в которых Медведчук проводил переговоры с руководством РФ по перерегистрации предприятия и добычи ним национальных ресурсов Украины на благо государства-оккупанта.

Ранее стало известно о намерении ГПУ вручить подозрение в госизмене Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку.

Однако прибывшие к его дому сотрудники СБУ, не смогли попасть в его дом.

Тем временем, в сети появилась информация, что Медведчук сейчас находится не в Украине.