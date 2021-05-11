"Медведчука нет дома": контрразведка СБУ рвется в дом нардепа, который заблокировала охрана - фото с места событий

В доме нардепа Виктора Медведчука, которого вместе с его "правой рукой" Тарасом Козаком подозревают в госизмене, хотят провести обыск. Однако правоохранителям препятствует охрана политика, которая вызвала адвокатов и ждет их приезда.

Согласно инсайдерской информации ZN.UA, охрана Медведчука пытается убедить представителей СБУ, в том, что народного избранника нет дома. Однако спецслужбы уверены, что именно там подозреваемый сейчас и находится.

Медведчуку пытаются вручить подозрение в госизмене, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, однако пока попытки остаются тщетными.

Напомним, в своем "Фейсбук" Венедиктова сообщила, что "готова взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении". По ее словам, нардепы подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.