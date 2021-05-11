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Медведчук покинул Украину? В сети нашли "следы" нардепа

Медведчук покинул Украину? В сети нашли "следы" нардепа
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф

После обысков в доме по улице Монтажников в Киеве у олигарха Виктора Медведчука, против которого СНБО ввел санкции, журналисты предположили, где мог бы находиться миллиардер.

Подсказкой для них стал пост супруги олигарха Оксаны Марченко, которая буквально 6 часов назад выложила пост в Instagram  c фотографиями природы. В геолокации у Марченко стоит "Croatia" (Хорватия, - Авт.).

 
 
 
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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

"Медведчука нет дома": контрразведка СБУ рвется в дом нардепа, который заблокировала охрана - фото с места событий

"Подсказка от меня для СБУ, которая ищет где же Медведчук)? Смотрим инстаграм его жены Оксаны Марченко - 6:00 назад пост о природе и детокс для души, на Черное море не похоже). Раз есть море, смотрим сайт marinetraffic и ищем, где стоит яхта Медведчука Royal Romance. А она в Хорватии. В принципе, природа с фоток Марченко похожа на хорватскую)", - пишет журналист "Новое время" Kristina Berdynskykh.

Понятное дело, что со 100%-й уверенностью утверждать, что Марченко находится в компании с Медведчуком, нельзя. Не исключено, что на яхте в Хорватию она отправилась сама. Тем более, что ZN.uа со ссылкой на оперативную информацию СБУ утверждает, что Медведчук находится именно в доме, где на данный момент планируют проводить обыски.

Как сообщал Телеграф, ранее стало известно, что Медведчука хотят арестовать и подозревают в госизмене.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 337

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Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Обыски.
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