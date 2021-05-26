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Путин готовит новый удар по Украине: названы вероятные даты

Путин готовит новый удар по Украине: названы вероятные даты
06:45 Сегодня Телеграф Владимир Путин (фото - pnp.ru)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных, несмотря на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российского военного контингента от границ Украины.

Неспокойно на Донбассе. Так, 23 мая в районе Донецкого аэропорта (ДАП) были слышны выстрелы и взрывы.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", что ждет Донбасс в частности и Украину в целом в ближайшее время.

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что обстановка на фронте и между Россией и Украиной зависит от переговоров между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. А также - от возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой, которая, если и состоится, то только после саммита Путин-Байден, считает Денис Попович.

"До этих событий какие-либо существенные изменения на фронте маловероятны. Возможны обстрелы, к сожалению, гибель солдат. Не исключено, что удастся добиться какого-нибудь хлебного перемирия и даже обмена пленными. Но вряд ли более того", - прогнозирует военный обозреватель.

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Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин прогнозирует, что летом ситуация будет на том же уровне огневых контактов и обстрелов, как на сегодняшний день. С некоторыми обострениями.

"Мы понимаем, что за всеми обострениями или прекращениями огня со стороны боевиков стоит РФ. И есть несколько факторов, которые будут влиять на то, что будет происходить на Донбассе", - отмечает эксперт.

Одним из таких факторов он считает встречу президентов США и РФ, о подготовке к которой заявили обе стороны, но пока без конкретики.

"Ситуация в Украине, включая конфликт на Донбассе, будет одним из вопросов повестки дня. Если в планах Путина - давить на Байдена, он использует фактор обострения на Донбассе в свою пользу, - уверен Влад Волошин. - Возрастут обстрелы украинских военных, а также гражданского населения".

Эксперт напоминает и о том, что в сентябре в РФ - выборы в Госдуму. И вопрос оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей тоже будет заигран политическими силами в РФ. Уже заигран.

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"Известно, что около 500 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта и могут быть задействованы в выборах. Туда уже приезжали представители "Единой России", там будут открыты участки. Более того - на выборы в спайке с "единоросами" идет "Союз добровольцев Донбасса", в рядах которого - боевики, воевавшие на украинской земле. И под выборы РФ постарается накалить ситуацию на Донбассе. Мол, смотрите, у нас в России всё спокойо-стабильно, а в Украине – война. Скорее всего, страсти накаляться и ко Дню независимости Украины. Вряд ли Путин пропустит такую дату. Учитывая, что накануне, 23 августа, в День флага Украины, планируется презентация Крымской платформы, эта дата тоже может попасть под "обстрельный информационный повод" (читай – обострение на Донбассе) со стороны страны-агрессора", - считает Влад Волошин.

Он также поясняет, что летом, когда много зелени, традиционно больше огневых контактов, выхода разведгрупп – всего того, что приводит к увеличению интенсивности боевых действий.

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что не стоит ожидать резкого изменения ситуации на восточном фронте.

"Россия будет продолжать использовать Донбасс как способ давления на Украину и на мировую общественность. Нанося урон украинским военнослужащим, вызывая таким образом недовольство украинцев, которое те направляют на действующую власть, не способную обеспечить мир. Таким образом Кремль будет склонять украинскую власть к прямым переговорам с главарями созданных россиянами псевдореспублик", - подчеркивает Юрий Кочевенко.

В целом лето, по его мнению, пройдет под знаком готовящихся российско-белорусских военных учений "Запад-2021" на территории Беларуси. На что Украина и ее союзники будут отвечать своими масштабными командно-тактическими учениями.

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"Тенденция к обострению отношений с режимом т.н. президента Беларуси Лукашенко ведет к тому, что северные границы для нас уже не потенциально, а вполне реально становится возможным направлением российского удара по Украине. Это тоже придется учитывать, - предупреждает Юрий Кочевенко. – Тем более, что РФ может не просто перебросить массу войск на территорию Беларуси под видом учений, но и развернуть там военные базы. Следует учитывать и приближающиеся выборы в Госдуму. В спайке с режимом Лукашенко, закручивание гаек продолжит и путинский режим. Параллельно с этим Кремль продолжит лепить из Украины образ врага, усиливая провокации на линии соприкосновения на Донбассе – и преподнося их в выгодном себе свете".

Последние события в Беларуси обострили отношения по линии Минск-Киев, что, по мнению экспертов, несет дополнительные угрозы для Украины.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, Россия, День Независимости, Провокации, Донбасс, Юрий Кочевенко, Денис Попович, Влад Волошин.
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