Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)

В Донецке в районе аэропорта (ДАП) слышны выстрелы и взрывы. Сообщения об этом начали появляться после 19:00.

Об этом сообщает донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"Пишут, что в районе ДАПа идёт заруба. Слышна стрелкотня, одиночные взрывы, в стороне аэропорта виден дым", - сообщил он.

Подобные сообщения обнародовали и другие пользователи сети

О стрельбе в районе ДАПа сообщают и поддерживающие боевиков российские пропагандисты.

"Гремит район Донецкого аэропорта. Разрывы слышны в центре", - сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Пресс-служба ООС эту информацию не комментировала. В последнем сообщении приведена сводка о ситуации на линии разграничения по состоянию на 17:00, в ней сообщается о двух обстрелах в районе Гранитного и Светлодарска.

Как сообщалось ранее, 22 мая российские боевики на Донбассе совершили артиллерийский обстрел поселка Пески на окраине оккупированного Донецка, в результате чего дом минимум одного местного жителя получил сильные повреждения.