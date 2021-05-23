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Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)

Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф

В Донецке в районе аэропорта (ДАП) слышны выстрелы и взрывы. Сообщения об этом начали появляться после 19:00. 

Об этом сообщает донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn. 

"Пишут, что в районе ДАПа идёт заруба. Слышна стрелкотня, одиночные взрывы, в стороне аэропорта виден дым", - сообщил он. 

Подобные сообщения обнародовали и другие пользователи сети 

О стрельбе в районе ДАПа сообщают и поддерживающие боевиков российские пропагандисты. 

"Гремит район Донецкого аэропорта. Разрывы слышны в центре", - сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. 

Пресс-служба ООС эту информацию не комментировала. В последнем сообщении приведена сводка о ситуации на линии разграничения по состоянию на 17:00, в ней сообщается о двух обстрелах в районе Гранитного и Светлодарска. 

Как сообщалось ранее, 22 мая российские боевики на Донбассе совершили артиллерийский обстрел поселка Пески на окраине оккупированного Донецка, в результате чего дом минимум одного местного жителя получил сильные повреждения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 417

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Донбасс, ДАП, ОРДЛО.
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