Любители "русского мира" в считанные минуты разнесли дом пенсионера на Донбассе (фото, видео)

В 5:30 субботы, 22 мая, российские боевики на Донбассе совершили артиллерийский обстрел поселка Пески на окраине оккупированного Донецка, в результате чего дом минимум одного местного жителя получил сильные повреждения.

Об этом пишет в субботу в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан:

"Это Василий Иванович, он живет в Песках все семь лет российско-украинской войны", - написал он и опубликовал фото потерпевшего.

"Сегодня, в 5.30 руцкий мир оставил его без крыши над головой", - добавил Штефан.

По его словам, в момент второго попадания, Василий Иванович вышел на улицу посмотреть на последствия первого попадания.

Как сообщалось, 21 и 22 мая ВСУ понесли потери на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков.