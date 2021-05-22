Скачать
Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Все ржавое и гнилое": новые подробности массовой гибели коммунальщиков в России
"Все ржавое и гнилое": новые подробности массовой гибели коммунальщиков в России
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов
ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

Любители "русского мира" в считанные минуты разнесли дом пенсионера на Донбассе (фото, видео)

Любители "русского мира" в считанные минуты разнесли дом пенсионера на Донбассе (фото, видео)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Telegram

В 5:30 субботы, 22 мая, российские боевики на Донбассе совершили артиллерийский обстрел поселка Пески на окраине оккупированного Донецка, в результате чего дом минимум одного местного жителя получил сильные повреждения.

Об этом пишет в субботу в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан:

"Это Василий Иванович, он живет в Песках все семь лет российско-украинской войны", - написал он и опубликовал фото потерпевшего.

Пески_дом_потерпевший

"Сегодня, в 5.30 руцкий мир оставил его без крыши над головой", - добавил Штефан.

Пески_дом_повреждения_2

По его словам,  в момент второго попадания, Василий Иванович вышел на улицу посмотреть на последствия первого попадания.

Пески_дом_повреждения_3

Как сообщалось, 21 и 22 мая ВСУ понесли потери на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,048

Все по теме:

Обстрел, Донбасс, Повреждения, Пески, гражаднские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)
02 "Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)
03 Унесло на десятки метров: под Киевом Mercedes на скорости разнес Chevrolet, есть жертвы (фото)
04 Оскорбившую марш вышиванок в Харькове девушку наказали: что произошло
05 Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
Молдова открывает границу с Украиной: названа дата
Молдова открывает границу с Украиной: названа дата
Все победители &quot;Евровидения&quot; за последние 20 лет: список и видео выступлений
Все победители "Евровидения" за последние 20 лет: список и видео выступлений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь