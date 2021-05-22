ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов

В результате вражеских обстрелов и работы снайперов боевиков на Донбассе за пятницу и начало субботы, 21-22 мая, получили ранения трое украинских военнослужащих, еще один получил боевую травму.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, за сутки пятницы было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня: боевики вели огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120-го и 82-го калибров.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и один - боевое травмирование.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. "Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное", - говорится в сводке.

Помимо этого пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Схід" в субботу сообщает о ранении еще одного военного вследствие вражеского снайперского огня.

"Воина оперативно доставлили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина – тяжелое", - говорится в сообщении.

На обстрел противника украинские военные открыли огонь.

"О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в пресс-центре.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что РФ активно наращивает боеспособность своих войск в ОРДЛО и агитирует резервистов.