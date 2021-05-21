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Разведка: РФ активно наращивает боеспособность своих войск в ОРДЛО и агитирует резервистов

Разведка: РФ активно наращивает боеспособность своих войск в ОРДЛО и агитирует резервистов
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф

Российское командование на временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает наращивать боеспособность группировки своих войск.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки. 

В сообщении указано, что в соединениях первого и второго армейского корпусов с 17 мая начаты масштабные учения, на которых особое внимание уделено вопросам подготовки личного состава резервистов.

Разведка сообщает, что контроль за проведением подготовки осуществляется офицерами Южного военного округа РФ.  

"В то же время противником активизирована агитационную работу среди резервистов с целью привлечения их для прохождения военной службы по контракту в подразделениях оккупантов", - говорится в сообщении.

Больше о ситуации на линии разграничения на востоке Украины читайте в материале "Телеграф": Угроза большой войны на Донбассе: что об этом пишет западная пресса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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