Путин готов обсудить с Зеленским Крым, но при одном условии (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы деоккупации Крыма.

Об этом заявил в воскресенье, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому государственному телевидению.

"Наши украинские визави говорят: "мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал он.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что если в Украине намерены обсуждать "что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".

"Поэтому предстоит, конечно, еще много поработать, дальше продолжить обмен мнениями и посмотрим, что из этого получится, но такой вот обмен мнениями действительно имеет место", - сказал Песков.

Как сообщалось, 20 мая Песков, говоря о переговорах по поводу возможной встречи президентов РФ, назвал их "широкими мазками".