"Наброски широкими мазками": в Кремле прояснили ситуацию со встречей Зеленского и Путина

В Кремле рассказали о подготовке к гипотетической встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. О переговорах сегодня, 20 мая, рассказал на пресс-конференции пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом пишет росСМИ ТАСС.

По словам Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак принимает участие в подготовке к переговорам с Украиной, и уже есть определенные наброски возможных тем к обсуждению.

Впрочем, продолжает пресс-секретарь Путина, процесс якобы идет непросто.

"Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи", - говорит Песков, не называя ни вопросов в повестке дня, ни сроков президентской встречи.

Напомним, сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что подготовка к переговорам с российским коллегой уже началась.

Ранее мы писали, что топ-темами весны стали возможные встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой. Своими размышлениями о том, как сделать результат таких встреч максимально приемлемым для Украины, с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.