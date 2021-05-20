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"Наброски широкими мазками": в Кремле прояснили ситуацию со встречей Зеленского и Путина

"Наброски широкими мазками": в Кремле прояснили ситуацию со встречей Зеленского и Путина
15:28 Сегодня Телеграф

В Кремле рассказали о подготовке к гипотетической встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. О переговорах сегодня, 20 мая, рассказал на пресс-конференции пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом пишет росСМИ ТАСС. 

По словам Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак принимает участие в подготовке к переговорам с Украиной, и уже есть определенные наброски возможных тем к обсуждению.

Впрочем, продолжает пресс-секретарь Путина, процесс якобы идет непросто.

"Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи", - говорит Песков, не называя ни вопросов в повестке дня, ни сроков президентской встречи. 

Напомним, сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что подготовка к переговорам с российским коллегой уже началась.

Ранее мы писали, что топ-темами весны стали возможные встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой. Своими размышлениями о том, как сделать результат таких встреч максимально приемлемым для Украины, с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Зеленского, Реакция Кремля.
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