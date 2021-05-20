Зеленский признал, что Донбасс могут "заморозить": "многие страны так живут"

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вероятность заморозки конфликта на Донбассе очень высока, и это был бы самый простой вариант развития событий, которого, однако, он пытается недопустить.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, является ли вероятная заморозка конфликта на Донбассе для Украины "зрадой" или "перемогой", он сравнил ситуацию с шахматной партией, а "99% зависит от Российской Федерации".

"И вопрос о заморозке конфликта, это тот 1%, за который зацепился я… И я им живу, иду вперед, рядом со мной много делает (глава ОПУ – ред.) Андрей Ермак… Поэтому мы цепляемся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт, поскольку проще заморозить конфликт", - сказал Зеленский.

По его словам, в этом не будет "зрады" и все будет нормально: "Ну, не вышло, придет время, многие страны так живут".

При этом он подчеркнул, что "точно знает, куда идет" и что его не интересует чье-либо мнение по этому поводу.

Как сообщалось, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал в интервью "Телеграфу", что с оккупированной частью Донбасса Путин пытается сделать то же, что с Приднестровьем.