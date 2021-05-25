"Украина оказалась в сложной ситуации": военные эксперты оценили опасность соседства с Беларусью

Новый виток напряжения между Беларусью и коллективным Западом в связи с принудительной посадкой 23 мая самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича, обостряет ситуацию на нашей северной границе. Какова вероятность, что Лукашенко найдет повод наводнить Беларусь российскими военными и открыть украино-белорусскую границу для их вторжения? Что мы можем этому противопоставить?

"Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко подчеркивает, что возможность для вторжения откроется в сентябре, на который запланированы российско-белорусские военные учения "Запад-2021". И пройдут они в Республике Беларусь (РБ)

"Как для учений, так и для введения вооруженных сил РФ в Беларуси всё готово с точки зрения документов. Впрочем, определенные российские военные и так находятся на территории Беларуси. В том числе, остались там после предыдущих учений, посвященных противовоздушной обороне (ПВО). Как правило, военные действия начинаются с воздуха. И россияне это прекрасно понимают. Кстати, лет 15 назад они активно предлагали такого рода сотрудничество Украине. Я был тогда замначальника Генштаба, специалистом по ПВО среди военного руководства на тот момент. Участвовал в составе нашей делегации на заседаниях в рамках СНГ. И лично слышал соответствующие предложения от делегации РФ. Нам предлагали якобы для укрепления ПВО Украины идти на сотрудничество с россиянами. Мы не согласились, поскольку это был повод для заведения в Украину их сил и средств. А с Беларусью они такой номер провернули. Так что в РБ хватает и российских военных, и вооружения, и боеприпасов", – подчеркивает генерал.

По его мнению, необязательно РФ будет вторгаться со стороны Беларуси. Хоть предлог придумать российские пропагандисты всегда сумеют. Но вполне может сосредоточить войска у нашей границы, либо у западных границ Беларуси. И добиваться такого рода эскалацией тех или иных политических целей.

"Украина оказалась в сложной ситуации. В полуокружении с военной точки зрения. На севере – более тысячи километров с Беларусью. Учитывая, что та сейчас фактически "под Россией" – имеем потенциальный северный фронт. На северо-востоке – собственно РФ. На востоке – оккупированная россиянами часть Донбасса. На юге – оккупированный ими же Крым. На юго-западе – подконтрольное РФ Приднестровье. Опасность очевидна, – уверен Игорь Романенко. – А потому наши вооруженные силы, силовые структуры, разрабатывают соответствующие оборонительные операции, проводят тренировки. И, конечно, постоянно идет работа с нашими союзниками по оказанию Украине помощи – военной, экономической, финансовой, в подготовке войск – чтобы противостоят действиям РФ".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что последними событиями Беларусь подтверждает статус недружественной страны, который обрела с 2020 года, после "выборов Лукашенко". Но в вероятные противники Республику Беларусь записывать не стоит, уверен эксперт.

"Не считаю возможным и наводнение РБ вооруженными силами РФ с целью вторжения на территорию Украины. Это ударит по относительной независимости самого Лукашенко. При всех своих недостатках, он не рискует пускать российские войска на свою территорию. Понимает, что это может негативно сказать на его правлении и точно втянет Беларусь "с головой" в Союзное государство, позволил России фактически поглотить ее. Да, мы портим сейчас и без того не лучшие дипломатические отношения с РБ в связи с пиратскими действиями режима Лукашенко в воздухе. Да, уже начали вводиться санкционные меры, включая прекращение авиасообщения. Скорее всего, не за горами экономические санкции. Но говорить о серьезной военной конфронтации с Украины с Беларусью, или же о переходе российскими войсками украино-белорусской границы я бы не стал. При этом планы защиты со стороны северной границы у нас отработаны. И такая гипотетическая ситуация для нас не будет неожиданностью", – подчеркивает Олег Жданов.

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук подчеркивает, что после начала антилукашенковских митингов в Беларуси, фиксировалась переброска туда спецподразделений РФ. И Украине однозначно нужно усиливаться на северном направлении, уверен он.

"Как можно быстрее следует принимать закон о территориальной обороне. Развернуть такие бригады в каждой области, проводить боевое слаживание, действовать в плотном тандеме с местными властями. Чтобы все понимали, в случае вторжения, что и как делать. У нас этот важнейший закон стоит на жестком "ручнике". Вокруг него развернулись политически торги", – подчеркивает Андрей Рымарук.

Угроза вторжения со стороны Беларуси точно есть, считает разведчик.

"И хоть географические данные, ландшафт там не особо удобен, но современный военно-промышленный комплекс не стоит на месте, так что – нет ничего невозможного. А потому нам с помощью зарубежных партнеров необходимо постоянно совершенствовать свое вооружение, – уверен Андрей Рымарук. – Украине остро необходимы новые самолеты, системы ПВО, корабли".

"Телеграф" рассказал, кто такой Роман Протасевич и за что его преследуют.

В сети появилось видео, на котором Протасевич подтвердил информацию, что находится в СИЗО Минска, а также добавил, что дает показания по "организации массовых беспорядков".

Президент США Джо Байден считает нарушением международных норм принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая и задержание бывшего главреда ТГ-канала NEXTA Романа Протасевича. Он также подчеркнул, что поддержит международное расследование и введение новых санкций против режима Лукашенко.