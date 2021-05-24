Заденет и Путина: в Европе начали вводить санкции против Беларуси из-за ЧП в Минске

После инцидента с задержанием самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси, страны ЕС, вечером 24 мая, собираются обсудить возможные способы наращивания давления на Минск.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны Евросоюза намерены обсудить возможные санкции в сфере бизнеса, экономики и авиационном секторе.

Вместе с тем, участники саммита призовут все европейские авиакомпании остановить полеты над территорией Беларуси. Отметим, что некоторые авиакомпании и так уже ввели ограничения на полеты над РБ.





Тем временем Великобритания вводит персональные санкции против 99 физических и юридических лиц страны.

Кроме того, там выразили готовность ввести санкции и против российских газопроводов "Ямал-Европа" и "Северный поток 2".

Как сообщалось ранее, во время перехвата самолета рейса Афины-Вильнюс, был задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич. Вечером 24 мая он вышел на связь из СИЗО Минска.