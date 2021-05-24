Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 мая, встретился в Сочи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Донецкий блогер под псевдонимом Черная Туфелька обратила внимание на одну едва заметную деталь.

Она сообщила, что отправила видео своей подруге, владеющей реабилитационным центром и домом престарелых в Италии, чтобы подтвердить свою догадку.

"Итак, моя догадка оказалась абсолютно точно верной, Путин в памперсе", - написала блогер.

Пользователи сети обойти стороной этот пост не смогли.

Само видео, откуда были взяты эти кадры обнародованы в сети журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым.

Как сообщалось ранее, кремлевский пул журналистов недавно выпустил "срочную" новость о том, что Путин на совещании много писал ручкой.