"Говорят одно, делают другое": США подставили Россию со строительством "Северного потока-2"

Новые санкции США, касающиеся строительства газопровода "Северный поток - 2", ударили по четырем российским компаниям и 13 судам, участвующих в проекте.
Об этом сообщается на сайте казначейства США.
Кто попал под санкции:
Также под новые санкции попали и следующие суда:
В Кремле, естественно, высказали недовольство введением новых ограничений.
"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он не смог дать точный ответ, сыграет ли этот момент свою роль при решении о встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
"Посмотрим, как нам лучше будет", - отметил Песков.
Как сообщал "Телеграф", вопрос по этим санкциям висел в воздухе до последнего. Так, еще 20 мая Администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода "Северный Поток-2".