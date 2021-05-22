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"Говорят одно, делают другое": США подставили Россию со строительством "Северного потока-2"

"Говорят одно, делают другое": США подставили Россию со строительством "Северного потока-2"
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф

Новые санкции США, касающиеся строительства газопровода "Северный поток - 2", ударили по четырем российским компаниям и 13 судам, участвующих в проекте.

Об этом сообщается на сайте казначейства США.

Кто попал под санкции:

  • ФГБУ Морская спасательная служба
  • ООО "Мортранссервис"
  • Самарский теплоэнергетический имущественный фонд
  • Московская транспортно-экспедиторская компания "Коксохимтранс"

Также под новые санкции попали и следующие суда:

  •  "Академик Черский" (Владивосток)
  • "Артемис Оффшор"
  • "Бахтемир" (Питер),
  • "Балтийский исследователь"
  • буксир Finval
  • "Капитан Беклемишев"
  • "Мурман"
  • Буксиры - "Нарвал", "Сивуч" и "Умка", "Спасатель Карев"
  • ледокол "Владислав Стрижов"
  • "Юрий Топчев"

В Кремле, естественно, высказали недовольство введением новых ограничений.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не смог дать точный ответ, сыграет ли этот момент свою роль при решении о встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - отметил Песков.

Как сообщал "Телеграф", вопрос по этим санкциям висел в воздухе до последнего. Так, еще 20 мая Администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода "Северный Поток-2".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 470

Все по теме:

США, Россия, Санкции, Владимир Путин, Джо Байден, Северный поток-2.
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