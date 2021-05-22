"Говорят одно, делают другое": США подставили Россию со строительством "Северного потока-2"

Новые санкции США, касающиеся строительства газопровода "Северный поток - 2", ударили по четырем российским компаниям и 13 судам, участвующих в проекте.

Об этом сообщается на сайте казначейства США.

Кто попал под санкции:

ФГБУ Морская спасательная служба

ООО "Мортранссервис"

Самарский теплоэнергетический имущественный фонд

Московская транспортно-экспедиторская компания "Коксохимтранс"

Также под новые санкции попали и следующие суда:

"Академик Черский" (Владивосток)

"Артемис Оффшор"

"Бахтемир" (Питер),

"Балтийский исследователь"

буксир Finval

"Капитан Беклемишев"

"Мурман"

Буксиры - "Нарвал", "Сивуч" и "Умка", "Спасатель Карев"

ледокол "Владислав Стрижов"

"Юрий Топчев"

В Кремле, естественно, высказали недовольство введением новых ограничений.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не смог дать точный ответ, сыграет ли этот момент свою роль при решении о встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - отметил Песков.

Как сообщал "Телеграф", вопрос по этим санкциям висел в воздухе до последнего. Так, еще 20 мая Администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода "Северный Поток-2".