Зарплата не главное: министр образования заявил, что работать учителями идут не ради денег

Повышения зарплат происходят постоянно

Несмотря на то, что в Украине думают поднять зарплаты учителям, на данный момент средний украинский педагог получает всего 7 тысяч гривен. Это, в свою очередь, почти вдвое ниже средней заработной платы по стране среди всех профессий.

"Телеграф" поинтересовался у министра образования и науки Оксена Лисового о том, когда украинским учителям ждать повышения зарплат. По его словам, это происходит регулярно, но не значительно.

"Она повышается очень незначительным образом, то есть небольшие коэффициенты ежегодно прибавляются, и в этом году также бюджет субвенций увеличен именно на этот коэффициент невелик – до 7% повышения заработной платы. Но это что-то меняет? Вы можете сказать: нужно значительное повышение зарплаты, но давайте подумаем, а уверены ли мы, что это что-то изменит?", — сказал Лисовый.

Он считает, что кардинальные изменения в размере дохода учителей не изменят ничего в краткосрочной перспективе, а сейчас можно уже думать о том, как сделать так, чтобы в профессию приходили люди и как изменить систему педагогического образования.

"Давайте представим, что у нас нет войны, у нас высокий уровень доходов бюджета и мы можем себе позволить повысить зарплату вдвое, втрое… Изменит ли это ситуацию? Может быть, со временем начнут в эту профессию приходить люди. Но может начинать думать о другом: что еще можно сделать, пока нет денег, для того, чтобы в профессию приходили люди, как изменить систему педагогического образования", — говорит он, утверждая, что для современной молодежи деньги сейчас не на первом плане "когда мы смотрим на то, как трудоустраивается сегодня молодежь не только в педагогике, молодежь ставит финансовую составляющую не всегда и далеко не всегда как первый фактор. Свобода самореализации, свобода и возможность быть вовлеченным в классный и крутой процесс, к значимым, общественно значимым сферам, к общественно значимым проектам. Вот что мотивирует сегодня молодежь на самом деле".

Напомним, ранее мы писали о том, что на украинском рынке труда замечен интересный сдвиг.