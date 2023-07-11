Учителям в Украине обещают платить по 40 тысяч: когда и при каких условиях

Повышение оплаты труда связано с оптимизацией штата и сети школ

Украинским учителям планируют повысить зарплату до 40 тысяч гривен. Их уровень будет зависеть от квалификации и реальных достижений. А вот количество лет, которые человек проработал учителем, уже не будет основным показателем, как было раньше.

Об этом рассказал министр образования Оксен Лисовой во время выступления на Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023, сообщает Osvitoria.

По подсчетам МОН, средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5,7 тыс грн. и надбавок за престижность труда и за выслугу лет — 1,9 тыс. грн. То есть в общей сложности набегает 7600 гривен в месяц. В то время как средняя зарплата в стране почти вдвое выше – 13400 гривен.

"На все вопросы о судьбе реформ однозначно отвечаю: мы являемся адептами НУШ и продолжаем все конструктивные наработки, конечно, с учетом обстоятельств. У нас есть важнейшая составляющая, чтобы продолжать реформу", — цитирует издание министра.

В то же время, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин рассказал, что большую комплексную реформу, которую анонсировало Минобразования, уже в августе представит президент Украины, а начнется она в сентябре.

Он также добавил, что сейчас у нас самое низкое количество часов на учительскую ставку среди стран Европы — 18. Обсуждается переход до 36 часов, а потому брать полторы ставки никто не сможет.

"Зарплата учителей после победы обсуждается в размере 40 тыс. грн. Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней — подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности", - сказал депутат.

Как будут реорганизовываться школы?

Повышение оплаты труда связано и с оптимизацией штата и сети школ.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук рассказал, что до сентября этого года органы самоуправления должны утвердить планы формирования сети школ с учетом требований законодательства к лицеям. Учредители лицеев до 1 сентября 2027 года должны обеспечить создание лицеев и оснащение материально-технической базой, оборудованием, доступом к интернету, на конкурсной основе отобрать учителей и руководителей лицеев.

Однако есть проблема. По словам депутата, реорганизовать школу в сельской местности, ликвидировать, изменить тип сейчас можно только после общественного обсуждения проекта решения учредителя, обнародованного за год до принятия соответствующего решения. Это тормозит процесс, поэтому профильный комитет ВР обсуждает предложение уменьшения этого срока.

"В профильный комитет ВР поступило немало предложений уменьшить этот срок. Предлагают разные варианты: пол года, 4 месяца, 2 месяца. Это правильная мысль, но надо взвесить риски", — добавил депутат.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие рекомендации предоставило МОН, чтобы помочь украинским детям из-за границы вернуться в украинские школы.