Вчителям в Україні обіцяють платити по 40 тисяч: коли і за яких умов

Підвищення оплати праці пов’язане з оптимізацією штату та мереж шкіл

Українським вчителям планують підвищити зарплати до 40 тисяч гривень. Їх рівень залежатиме від кваліфікації та реальних досягнень. А от кількість років, які людина пропрацювала вчителем, вже не буде основним показником, як було раніше.

Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на Національній (не)конференції EdCamp Воля 2023, повідомляє Osvitoria.

За підрахунками МОН, нині середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5,7 тис грн. і надбавок за престижність праці та за вислугу років — 1,9 тис грн. Тобто загалом набігає 7600 гривень на місяць. Тоді як середня зарплата в країні майже вдвічі вища – 13400 гривень.

"На всі питання про долю реформ однозначно відповідаю: ми є адептами НУШ і продовжуємо всі конструктивні напрацювання, звісно, з урахуванням обставин. У нас є надважлива складова, щоб продовжувати реформу, — цитує видання міністра.

Водночас народний депутат, член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин розповів, що велику комплексну реформу, яку анонсувало Міносвіти, вже у серпні представить президент України, а почнеться вона у вересні.

Він також додав, що зараз у нас найнижча кількість годин на вчительську ставку серед країн Європи — 18. Обговорюється перехід до 36 годин, а тому брати півтори ставки ніхто не зможе.

"Зарплата вчителів після перемоги обговорюється в розмірі 40 тис. грн. Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею — підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді", — сказав депутат.

Як будуть реорганізовувати школи?

Підвищення оплати праці пов’язане і з оптимізацією штату та мереж шкіл.

Народний депутат, член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук розповів, що до вересня цього року органи самоврядування мають затвердити плани формування мережі шкіл з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв. А засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 року повинні забезпечити створення ліцеїв та оснащення матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до інтернету, на конкурсних засадах відібрати вчителів та керівників ліцеїв.

Проте є проблема. За словами депутата, реорганізувати школу в сільській місцевості, ліквідувати, змінити тип нині можна лише після громадського обговорення проєкту рішення засновника, який оприлюднено за рік до прийняття відповідного рішення. Це гальмує процес, тому профільний комітет ВР нині обговорює пропозицію зменшення цього строку.

"До профільного комітету ВР надійшло чимало пропозицій зменшити цей термін. Пропонують різні варіанти: пів року, 4 місяці, 2 місяці. Це слушна думка, але треба зважити ризики, — додав депутат.

Раніше "Телеграф" писав про те, які рекомендації надало МОН, щоб допомогти українським дітям з-за кордону повернутися до українських шкіл.