Електронний кабінет абітурієнта: як і в який строк його потрібно зареєструвати (інструкція)

Реєстрація електронних кабінетів розпочалася з 1 липня

Після закінчення навчального року випускники мають подати заяву на вступ до Вищих навчальних закладів. Зробити це можна у форматі онлайн через електронний кабінет. "Телеграф" розповідає, як правильно його зареєструвати вступнику у 2023 році.

Кабінет абітурієнта необхідний для подання заяв на вступ до коледжів, інститутів, університетів. Його мають створити випускники 9 та 11 класів, коледжів чи профтехучилищ, які планують вступити до закладів передвищої та вищої освіти. Про це повідомляється у відео на YouTube-каналі "ОсвітаВсім", де можна також ознайомитися з відеоінструкцією реєстрації кабінету.

Скріншот ОсвітаВсім

Як зареєструвати електронний кабінет абітурієнта

увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі;

натисніть кнопку "Реєстрація";

Виберіть відповідну категорію:

"Вступ для здобуття Фахової передвищої освіти" (після 9 класу).

"Вступ для здобуття Вищої, фахової передвищої освіти" (після 11 класу).

"Вступ для здобуття Вищої освіти" (після коледжу, ПТУ).

"Вступ для здобуття Ступеня магістра" (після закінчення ВНЗ).

вкажіть електронну пошту та вигадати пароль (на пошту прийде лист для активації доступу до електронного кабінету);

Важливо: під час реєстрації електронного кабінету не можна використовувати заблоковані в Україні адреси сервісів. Наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Також необхідно буде внести дані:

одного із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання з 2020 по 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022, 2023). Якщо абітурієнт має кілька сертифікатів ЗНО, для реєстрації слід використовувати лише один із них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про середню освіту (атестат) – серію, номер.

Варто врахувати, що реєстрація електронного кабінету можлива за наявності атестата, виданого не раніше, ніж 1998 року. Якщо документ видано до 1998 року, потрібно подавати заяву у паперовому вигляді безпосередньо до ЗВО.

Нижче наведено детальну інструкцію реєстрації кабінету.

Які ще дані потрібно вводити після активації електронного кабінету

контактний номер телефону;

кольорову фотографію вступника (3х4 см);

фотокопію додатка до свідоцтва/атестату про повну загальну середню освіту.

Важливо: потрібно завантажувати файли на сайт у форматі JPG (JPEG). При цьому максимальний розмір не повинен перевищувати 1 Мб.

Скріншот ОсвітаВсім

За наявності сертифіката ЗНО інших років потрібно внести дані (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві освіти України дали детальне пояснення щодо вступу до ВНЗ у 2023 році.