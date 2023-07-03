Електронний кабінет абітурієнта: як і в який строк його потрібно зареєструвати (інструкція)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Реєстрація електронних кабінетів розпочалася з 1 липня
Після закінчення навчального року випускники мають подати заяву на вступ до Вищих навчальних закладів. Зробити це можна у форматі онлайн через електронний кабінет. "Телеграф" розповідає, як правильно його зареєструвати вступнику у 2023 році.
Кабінет абітурієнта необхідний для подання заяв на вступ до коледжів, інститутів, університетів. Його мають створити випускники 9 та 11 класів, коледжів чи профтехучилищ, які планують вступити до закладів передвищої та вищої освіти. Про це повідомляється у відео на YouTube-каналі "ОсвітаВсім", де можна також ознайомитися з відеоінструкцією реєстрації кабінету.
Як зареєструвати електронний кабінет абітурієнта
- увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі;
- натисніть кнопку "Реєстрація";
- Виберіть відповідну категорію:
"Вступ для здобуття Фахової передвищої освіти" (після 9 класу).
"Вступ для здобуття Вищої, фахової передвищої освіти" (після 11 класу).
"Вступ для здобуття Вищої освіти" (після коледжу, ПТУ).
"Вступ для здобуття Ступеня магістра" (після закінчення ВНЗ).
- вкажіть електронну пошту та вигадати пароль (на пошту прийде лист для активації доступу до електронного кабінету);
Важливо: під час реєстрації електронного кабінету не можна використовувати заблоковані в Україні адреси сервісів. Наприклад, mail.ru, yandex.ru.
Також необхідно буде внести дані:
- одного із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання з 2020 по 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022, 2023). Якщо абітурієнт має кілька сертифікатів ЗНО, для реєстрації слід використовувати лише один із них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;
- свідоцтва про середню освіту (атестат) – серію, номер.
Варто врахувати, що реєстрація електронного кабінету можлива за наявності атестата, виданого не раніше, ніж 1998 року. Якщо документ видано до 1998 року, потрібно подавати заяву у паперовому вигляді безпосередньо до ЗВО.
Нижче наведено детальну інструкцію реєстрації кабінету.
Які ще дані потрібно вводити після активації електронного кабінету
- контактний номер телефону;
- кольорову фотографію вступника (3х4 см);
- фотокопію додатка до свідоцтва/атестату про повну загальну середню освіту.
Важливо: потрібно завантажувати файли на сайт у форматі JPG (JPEG). При цьому максимальний розмір не повинен перевищувати 1 Мб.
За наявності сертифіката ЗНО інших років потрібно внести дані (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві освіти України дали детальне пояснення щодо вступу до ВНЗ у 2023 році.