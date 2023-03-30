Вступна кампанія 2023: у МОН дали покрокову інструкцію випускникам

Вступна кампанія у 2023 році мало чим відрізняється від минулого року

У Міносвіти та науки України зареєстрували Порядки прийому на навчання для здобуття професійної вищої та вищої освіти. У 2023 році абітурієнт має зробити 10 кроків, щоб вступити до вишу.

На порталі МОН опублікували докладну інструкцію із роз’ясненнями, як стати студентом цього року. Також зазначається, що ці правила стосуються звичайних вузів, а вступ до вищих військових навчальних закладів чи вузів зі специфічними умовами навчання проводяться згідно з власними правилами прийому.

Крок 1. Зареєструвати власний електронний кабінет вступника. Реєстрація починається 1 липня 2023 року та можлива на сайті.

Крок 2. У разі потреби звернутися за консультацією до будь-якого закладу вищої освіти

Крок 3. Вказати особисті дані під час реєстрації електронного кабінету (серію та номер атестата або аналогічного документа про освіту, номер або код екзаменаційного листка НМТ або ЗНО, тип та номер паспорта або іншого документа, що підтверджує особу).

Крок 4. Підтвердити пільги (якщо є). У 2023 році збережено всі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для мешканців тимчасово окупованих територій.

Крок 5. Скласти вступні іспити (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, творчий конкурс, професійний іспит, співбесіди)

Крок 6. Подати заяву на вступ. Як зазначається на порталі МОН, вступники зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності з усіх джерел фінансування та основ надходження, з яких не більше п’яти заяв на бюджет.

Крок 7. Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця потрібно набрати не менше ніж 130 балів. Конкурсний бал для вступу на контракт вищий навчальний заклад визначає самостійно.

Крок 8. Отримати рекомендацію на навчання на бюджетних або контрактних місцях. Статус заяви в особистому електронному кабінеті вступника може набувати значень "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням") або "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

Крок 9. Підтвердити свій вибір у електронному кабінеті абітурієнта.

Крок 10. Підписати договір про навчання із обраним навчальним закладом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи українські студенти можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.