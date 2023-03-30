Вступительная кампания 2023: в МОН дали пошаговую инструкцию выпускникам

Вступительная кампания в 2023 году мало чем отличается от прошлого года

В Минобразования и науки Украины зарегистрировали Порядки приема на обучение для получения профессионального высшего и высшего образования. В 2023 году абитуриенту предстоит сделать 10 шагов, чтобы поступить в вуз.

На портале МОН опубликовали подробную инструкцию с разъяснениями, как стать студентом в текущем году. Также отмечается, что эти правила касаются обычных вузов, а вступление в высшие военные учебные заведения или вузы со специфическими условиями обучения проводятся согласно собственным правилам приема.

Шаг 1. Зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего. Регистрация начинается 1 июля 2023 года и возможна на сайте.

Шаг 2. В случае необходимости обратиться за консультацией в любое заведение высшего образования

Шаг 3. Указать личные данные при регистрации электронного кабинета (серию и номер аттестата или аналогичного документа об образовании, номер или код экзаменационного листка НМТ или ВНО, тип и номер паспорта или другого документа, подтверждающего личность).

Шаг 4. Подтвердить льготы (если таковые есть). В 2023 году сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

Шаг 5. Сдать вступительные экзамены (НМТ, ЕВЭ, ЕПВИ, творческий конкурс, профессиональный экзамен, собеседования)

Шаг 6. Подать заявление на поступление. Как отмечается на портале МОН, поступающие смогут подать до двадцати заявлений в совокупности по всем источникам финансирования и основам поступления, из которых не более пяти заявлений в бюджет.

Шаг 7. Для поступления на бюджет или для перевода на такие места нужно набрать не меньше 130 баллов. Конкурсный балл для вступления на контракт вуз определяет самостоятельно.

Шаг 8. Получить рекомендацию для обучения на бюджетных или контрактных местах. Статус заявления в личном электронном кабинете поступающего может приобретать значения "Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)" или "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и/или юридических лиц)".

Шаг 9. Подтвердить свой выбор в электронном кабинете абитуриента.

Шаг 10. Подписать договор об обучении с выбранным учебным заведением.

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