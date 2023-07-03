Электронный кабинет абитуриента: как и в какие сроки его нужно зарегистрировать (инструкция)

Регистрация электронных кабинетов началась с 1 июля

После завершения учебного года выпускники должны подать заявление на вступление в Высшие учебные заведения. Сделать это можно в формате онлайн через электронный кабинет. "Телеграф" рассказывает, как правильно его зарегистрировать поступающему в 2023 году.

Кабинет абитуриента необходим для подачи заявлений на поступление в колледжи, институты, университеты. Его должны создать выпускники 9 и 11 классов, колледжей или профтехучилищ, которые планируют поступить в заведения предвысшего и высшего образования. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале "ОсвітаВсім", где можно также ознакомиться в видеоинструкцией регистрации кабинета.

Скриншот ОсвітаВсім

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента

войдите на страницу системы подачи заявлений в электронной форме;

нажмите кнопку "Реєстрація";

Выберите соответствующую категорию:

"Поступление для получения профессионального высшего образования" (после 9 класса);

"Поступление для получения Высшего, профессионального высшего образования" (после 11 класса);

"Поступление для получения высшего образования" (после колледжа, ПТУ);

"Поступление для получения степени магистра" (после окончания ВУЗа).

укажите электронную почту и придумать пароль (на почту придет письмо для активации доступа в электронный кабинет);

Важно: при регистрации электронного кабинета нельзя использовать заблокированные в Украине адреса сервисов. К примеру, mail.ru, yandex.ru.

Также необходимо будет внести следующие данные:

одного из сертификатов ЗНО (номер, пин-код и год получения с 2020 по 2021); или НМТ (номер, пин-код и год получения 2022, 2023). Если абитуриент имеет несколько сертификатов ВНО, для регистрации следует использовать только один из них, а другие добавить в личном электронном кабинете поступающего уже после регистрации;

свидетельства о среднем образовании (аттестата) – серию, номер.

Стоит учесть, что регистрация электронного кабинета возможна при наличии аттестата, выданного не ранее, чем в 1998 году. Если документ издан до 1998, нужно подавать заявление в бумажном виде непосредственно в ЗВО.

Ниже будет приведена детальная инструкция регистрации кабинета.

Какие еще данные нужно вводить после активации электронного кабинета

контактный номер телефона;

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Важно: файлы нужно загружать на сайт в формате JPG (JPEG). При этом максимальный размер не должен превышать 1 мб.

Скриншот ОсвітаВсім

При наличии сертификата ВНО других лет нужно внести его данные (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве образования Украины дали детальное объяснение по вступлению в ВУЗ в 2023 году.