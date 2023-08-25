Зарплата не головне: міністр освіти заявив, що працювати вчителями йдуть не заради грошей

Підвищення зарплат відбувається постійно

Незважаючи на те, що в Україні думають підняти зарплати вчителям, на даний момент середній український педагог отримує лише 7 тисяч гривень. Це, у свою чергу, майже вдвічі нижче за середню заробітну плату по країні серед усіх професій.

"Телеграф" поцікавився у міністра освіти та науки Оксена Лісового про те, коли українським вчителям чекати підвищення зарплат. За його словами, це відбувається регулярно, але не значно.

"Вона підвищується постійно. Вона підвищується дуже незначним чином, тобто невеликі коефіцієнти щорічно додаються, і в цьому році також бюджет субвенцій збільшений саме на цей коефіцієнт невеликий — до 7% підвищення заробітної плати. Але це щось змінює? Ви можете сказати: треба значне підвищення зарплати, але давайте подумаємо, а впевнені ми, що це щось змінить?", — сказав Лісовий.

Він вважає, що кардинальні зміни у розмірі доходу вчителів не змінять нічого в короткостроковій перспективі, а зараз уже можна думати про те, як зробити так, щоб у професію приходили люди і як змінити систему педагогічної освіти.

"Давайте уявимо, що у нас немає війни, у нас є високий рівень доходів бюджету і ми можемо собі дозволити підвищити зарплату вдвічі, втричі, в п'ятеро… Чи змінить це ситуацію? Можливо, з часом почнуть в цю професію приходити люди. Але може починати думати з про інше: що ще можна зробити, поки немає грошей, для того, щоб в професію приходили люди, як змінити систему педагогічної освіти", — каже він, стверджуючи, що для сучасної молоді гроші зараз не на першому плані "коли ми дивимося на те, як працевлаштовується сьогодні молодь не тільки в педагогіці, то молодь ставить фінансову складову не завжди і далеко не завжди як перший чинник. Свобода самореалізації, свобода і можливість бути долученим до класного і крутого процесу, до значимих, суспільно значимих сфер, до суспільно значимих проєктів. От що мотивує сьогодні молодь насправді".

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