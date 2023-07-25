Зарплати та доплати військовим з 1 серпня: чи відбулись зміни у правилах нарахування

Окрім зарплат, військових очікує і виплата "бойових"

Грошове забезпечення військових востаннє зазнало змін у червні, коли Верховна Рада України прийняла закон №9342 про доплати військовим під час воєнного стану. Тож, розмір виплат для більшості бійців змінився.

Хто з військових отримає виплати з 1 серпня, повідомляє "NewVoice".

Зокрема, 100 тисяч гривень щомісячно нараховуватиметься для бійців, які:

зазнали поранення (контузія, травма або каліцтво), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого;

перебувають у відпустці для лікування після поранення;

захоплені в полон, безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками;

загинули (померли) внаслідок отриманого поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини (право отримання цих коштів належить членам родини таких військовослужбовців).

Оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі від 20 до 100 тисяч гривень після перебування у розпорядженні понад два місяці та до закінчення перебування у розпорядженні щомісячно виплачується бійцям, які у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними, або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців, та зараховані у розпорядження відповідних командирів.

6000 гривень ― військовослужбовцям строкової військової служби щомісячно додаткова винагорода на умовах та в порядку, встановлених Урядом. Раніше військовослужбовці строкової служби не мали права на отримання такої додаткової винагороди;

2350 гривень ― курсантам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військових вишкіл, кафедри військової підготовки, відділення військових вишкіл, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу;

15 тисяч ― 30 тисяч гривень додаткової винагороди з урахуванням рівня кваліфікації на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ ― військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про місячне грошове забезпечення строковиків та курсантів.