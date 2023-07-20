Місячні виплати для бійців із осіб офіцерського складу: передбачено більше 10 нарахувань

Наймані працівники за свою роботу отримують заробітну плату, а військовослужбовці – грошове забезпечення

Військовим під час війни Україною передбачено, окрім зарплат, додаткові виплати в залежності від різних особливостей службового обов'язку. Також на грошове забезпечення мають право військовослужбовці із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад’юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу.

Як йдеться у порядку, затвердженому Міністерством оборони України, фінансове забезпечення містить понад 10 різних виплат.

Що входить у склад місячної грошової виплати для вищезазначених військових

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;

надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;

доплати за науковий ступінь та за вчене звання;

премія;

морська винагорода, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;

одноразова грошова допомога після укладення першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби;

інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше "Телегра" писав про можливість отримання військовим від держави підйомної допомоги.