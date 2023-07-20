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Місячні виплати для бійців із осіб офіцерського складу: передбачено більше 10 нарахувань

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Які місячні виплати можуть отримувати військові із числа офіцерського складу
Які місячні виплати можуть отримувати військові із числа офіцерського складу. Фото Генштаб ЗСУ

Наймані працівники за свою роботу отримують заробітну плату, а військовослужбовці – грошове забезпечення

Військовим під час війни Україною передбачено, окрім зарплат, додаткові виплати в залежності від різних особливостей службового обов'язку. Також на грошове забезпечення мають право військовослужбовці із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад’юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу.

Як йдеться у порядку, затвердженому Міністерством оборони України, фінансове забезпечення містить понад 10 різних виплат.

Що входить у склад місячної грошової виплати для вищезазначених військових

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
  • надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;
  • доплати за науковий ступінь та за вчене звання;
  • премія;
  • морська винагорода, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
  • одноразова грошова допомога після укладення першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби;
  • інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше "Телегра" писав про можливість отримання військовим від держави підйомної допомоги.

Теги:
#Військові #Виплати #Офіцерський склад