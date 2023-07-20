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Месячные выплаты для бойцов с лиц офицерского состава: предусмотрено более 10 начислений

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Какие месячные выплаты могут получать военные из числа офицерского состава Новость обновлена 20 июля 2023, 14:48
Какие месячные выплаты могут получать военные из числа офицерского состава. Фото Генштаб ВСУ

Наемные работники за свою работу получают заработную плату, а военнослужащие – денежное обеспечение

Военным во время войны Украиной предусмотрены кроме зарплат дополнительные выплаты в зависимости от различных особенностей служебного долга. Также на денежное обеспечение имеют право военнослужащие из числа лиц офицерского состава, в том числе слушателей (адъюнктов, докторантов), рядового, сержантского и старшинского состава.

Как говорится в порядке, утвержденном Министерством обороны Украины, финансовое обеспечение содержит более 10 различных выплат.

Входящая в состав месячной денежной выплаты для вышеупомянутых военных

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • повышение должностного оклада во время прохождения военной службы на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
  • надбавки за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по тайнам, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания;
  • доплаты за ученую степень и ученое звание;
  • премия;
  • морское вознаграждение, вознаграждения за прыжки с парашютом, за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин, за водолазные работы и за боевое дежурство;
  • единовременная денежная помощь после заключения первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых вопросов, в случае увольнения с военной службы;
  • другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, ранее "Телегра" писал о возможности получения военным от государства подъемной помощи.

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#Военные #Выплаты #Офицерский состав