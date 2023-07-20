Месячные выплаты для бойцов с лиц офицерского состава: предусмотрено более 10 начислений
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Наемные работники за свою работу получают заработную плату, а военнослужащие – денежное обеспечение
Военным во время войны Украиной предусмотрены кроме зарплат дополнительные выплаты в зависимости от различных особенностей служебного долга. Также на денежное обеспечение имеют право военнослужащие из числа лиц офицерского состава, в том числе слушателей (адъюнктов, докторантов), рядового, сержантского и старшинского состава.
Как говорится в порядке, утвержденном Министерством обороны Украины, финансовое обеспечение содержит более 10 различных выплат.
Входящая в состав месячной денежной выплаты для вышеупомянутых военных
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- повышение должностного оклада во время прохождения военной службы на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
- надбавки за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по тайнам, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания;
- доплаты за ученую степень и ученое звание;
- премия;
- морское вознаграждение, вознаграждения за прыжки с парашютом, за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин, за водолазные работы и за боевое дежурство;
- единовременная денежная помощь после заключения первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых вопросов, в случае увольнения с военной службы;
- другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, ранее "Телегра" писал о возможности получения военным от государства подъемной помощи.