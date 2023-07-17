Исполнение обязанностей по временной должности: выплаты начисляются не всем военным

Размер выплаты денежного обеспечения будет зависеть от суммы оклада по занимаемой военным временной должностью

Военные в Украине продолжают получать разные виды выплат, зависящие от особенностей военной службы. Одной из таких является выплата денежного обеспечения за время временного исполнения обязанностей по должности.

Как сообщает АрмияInform, для финансовой выплаты законодательством установлены определенные требования.

Поэтому, если во время исполнения обязанностей по вакантной должности военный занимает должность 30 дней и более, то денежное обеспечение выплачивается с учетом должностного оклада, установленного для вакантной должности, сроком не более 6 месяцев

В случае, если при исполнении обязанностей по не вакантной должности боец исполняет обязанности по должности 30 календарных дней и более, то денежное обеспечение выплачивается с учетом должностного оклада, установленного для вакантной должности, сроком не более 4 месяцев.

В то же время есть и обстоятельства, когда выплачивается денежное обеспечение на более длительный срок:

бойцам, направленным за границу без исключения из списков личного состава воинских частей, до 1 года;

бойцам, которые командированы в другие воинские части или направлены в командировки в районы ведения боевых действий (выполнение боевых задач), выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также для осуществления мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе, на период такой командировки;

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям), на период такого отпуска.

В то же время выплата не начисляется бойцам, занимающим должность начальника штаба, заместителя командира (начальника) воинских частей или другого начальника всех наименований.

Следует отметить, что если военнослужащий работает на временной должности и в этот период находится в отпуске, в командировке, на учебе, на лечении или в отпуске для лечения в связи с болезнью, то выплата не засчитывается.

Размер денежного обеспечения вышеупомянутых военных исчисляется из окладов по должности, на которой боец выполняет временные обязанности.

Напомним, ранее "Телегра" писал о возможности получения военным от государства подъемной помощи.