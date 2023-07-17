Виконання обов'язків за тимчасовою посадою: виплати нараховуються не всім військовим

Розмір виплати грошового забезпечення залежатиме від суми окладу за займаною військовим тимчасовою посадою

Військові в Україні продовжують отримувати різні види виплат, які залежать від особливостей військової служби. Однією з таких є виплата грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків за посадою.

Як повідомляє АрміяInform, для фінансової виплати законодавством встановлені певні вимоги.

Тож, якщо під час виконання обов’язків за вакантною посадою військовий обіймає посаду 30 днів і більше, то грошове забезпечення виплачується з урахуванням посадового окладу, встановленого для вакантної посади, строком не більше ніж 6 місяців

У разі, якщо під час виконання обов’язків за не вакантною посадою боєць виконує обов’язки за посадою 30 календарних днів і більше, то грошове забезпечення виплачується з урахуванням посадового окладу, встановленого для вакантної посади, строком не більше ніж 4 місяці.

Водночас є і обставини, коли виплачується грошове забезпечення на більш тривалий термін:

бійцям, які були направлені за кордон без виключення зі списків особового складу військових частин, до 1 року;

бійцям, які відряджені до інших військових частин або направлені у відрядження в райони ведення бойових дій (виконання бойових завдань), виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, а також для здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, на період такого відрядження;

військовослужбовцям, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями), на період такої відпустки.

Водночас, виплата не нараховується бійцям, які обіймають посаду начальника штабу, заступника командира (начальника) військових частин або іншого начальника усіх найменувань.

Слід зауважити, що, якщо військовослужбовець працює на тимчасовій посаді і в цей період перебуває у відпустці, у відрядженні, на навчанні, на лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку із хворобою, то виплата не зараховується.

Розмір грошового забезпечення вищезазначених військових обчислюється з окладів за посадою, на якій боєць виконує тимчасові обов'язки.

Нагадаємо, раніше "Телегра" писав про можливість отримання військовим від держави підйомної допомоги.