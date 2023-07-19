Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат

Військовослужбовці за законом отримують фінансові виплати, які гарантує Україна

Військові в Україні, окрім грошового забезпечення, мають право на різні виплати, доплати та винагороди, як під час військової служби, так і після звільнення.

Як повідомляє Безоплатна правова допомога, за військовими зберігаються різні грошові виплати, нарахування яких залежить від багатьох факторів служби.

Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році

Щомісячні основні види грошового забезпечення:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати;

винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

премія.

Одноразові додаткові види грошового забезпечення:

винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту);

допомоги.

Які існують види надбавок для військових

за вислугу років;

за особливості проходження служби;

за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;

за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;

за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;

надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;

за безперервний стаж на шифрувальній роботі;

за почесні звання; за спортивні звання;

надбавки військовослужбовцям-донорам.

На сайті роз'яснюється, що у грошові доплати бійцям у 2023 році входять: виплата за науковий ступінь та за вчене звання.

Види винагород для військовослужбовців в Україні

морська винагорода;

за стрибки з парашутом;

за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;

за водолазні роботи;

за бойове чергування.

Види виплат грошової допомоги у 2023 році для бійців

одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту;

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби.

Також існують ще інші види грошового забезпечення для військових, а саме:

за час тимчасового виконання обов’язків за посадою;

у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);

у період перебування у розпорядженні або звільнення від посад;

грошове забезпечення військовослужбовцям, усуненим або відстороненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом, а також за час відбування покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах;

в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими;

у разі звільнення з військової служби.

"Розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошову допомогу для військовополонених.