Вже після завершення війни: які виплати нараховуватимуться військовим

Які виплати можуть отримати військові після завершення війни

Поки в Україні триває воєнний стан, усі військові мають право на виплати залежності від особливостей військової служби. А по закінченню війни і звільнення зі служби військовим нарахують деякі виплати.

Як повідомляє Аrmyinform, виплата здійснюватиметься всім, окрім бійців строкової військової служби.

За яких обставин виплачується ОГД в розмірі 50% грошового забезпечення

Звільнення з військової служби за станом здоров'я;

Звільнення з військової служби за віком;

Скорочення штату або проведенням організаційних заходів;

Закінчення строку контракту;

Безпосереднє підпорядкування близькій особі;

Систематичне невиконання умов контракту командуванням;

Настання особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

Хто з військових також може отримати одноразову грошову допомогу

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби виплачується в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше.

Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, іншим військовослужбовцям, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, і мають вислугу десять календарних років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25% місячної зарплати.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених постановою Кабміну.

Пояснюється, що розмір ОДГ залежатиме від грошового забезпечення, передбаченого для займаної посади, яку займає військовий.

Крім того, у рік звільнення військовослужбовцям, які не використали щорічну основну відпустку або використали частково, за їхнім бажанням надається відпустка із виключенням зі списків особового складу військової частини та виплачується грошове забезпечення відповідне до кількості днів відпустки або виплачується компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошове забезпечення бійцям, які виконують тимчасові обов'язки за новою посадою.