Уже после окончания войны: какие выплаты будут начисляться военным
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Какие выплаты могут получить военные после завершения войны
Пока в Украине идет военное положение, все военные имеют право на выплаты зависимости от особенностей военной службы. А по окончании войны и увольнении со службы военным начислят некоторые выплаты.
Как сообщает Armyinform, выплата будет производиться всем, кроме бойцов срочной военной службы.
При каких обстоятельствах выплачивается ОДП в размере 50% денежного обеспечения
- Увольнение с военной службы по состоянию здоровья;
- Увольнение с военной службы по возрасту;
- Сокращение штата или проведением организационных мероприятий;
- Истечение срока контракта;
- Непосредственное подчинение близкому лицу;
- Систематическое невыполнение условий контракта командованием;
- Наступление особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет;
Кто из военных также может получить одноразовую денежную помощь
Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.
В случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, истечением срока контракта, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет, одноразовая денежная помощь в случае увольнения с военной службы выплачивается в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более.
Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу и увольняются со службы по собственному желанию, другим военнослужащим, увольняющимся со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, и имеющим выслугу десять календарных лет и более, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 25% месячной зарплаты
Лицам офицерского состава, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением Кабмина.
Объясняется, что размер ОДП будет зависеть от денежного обеспечения, предусмотренного для занимаемой должности, которую занимает военный.
Кроме того, в год увольнения военнослужащим , не использовавшим ежегодный основной отпуск или использовавшим частично, по их желанию предоставляется отпуск с исключением из списков личного состава воинской части и выплачивается денежное обеспечение соответствующее количеству дней отпуска или выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежном обеспечении бойцам, выполняющим временные обязанности по новой должности.