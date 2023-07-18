Уже после окончания войны: какие выплаты будут начисляться военным

Какие выплаты могут получить военные после завершения войны

Пока в Украине идет военное положение, все военные имеют право на выплаты зависимости от особенностей военной службы. А по окончании войны и увольнении со службы военным начислят некоторые выплаты.

Как сообщает Armyinform, выплата будет производиться всем, кроме бойцов срочной военной службы.

При каких обстоятельствах выплачивается ОДП в размере 50% денежного обеспечения

Увольнение с военной службы по состоянию здоровья;

Увольнение с военной службы по возрасту;

Сокращение штата или проведением организационных мероприятий;

Истечение срока контракта;

Непосредственное подчинение близкому лицу;

Систематическое невыполнение условий контракта командованием;

Наступление особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет;

Кто из военных также может получить одноразовую денежную помощь

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, истечением срока контракта, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет, одноразовая денежная помощь в случае увольнения с военной службы выплачивается в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более.

Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу и увольняются со службы по собственному желанию, другим военнослужащим, увольняющимся со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, и имеющим выслугу десять календарных лет и более, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 25% месячной зарплаты

Лицам офицерского состава, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением Кабмина.

Объясняется, что размер ОДП будет зависеть от денежного обеспечения, предусмотренного для занимаемой должности, которую занимает военный.

Кроме того, в год увольнения военнослужащим , не использовавшим ежегодный основной отпуск или использовавшим частично, по их желанию предоставляется отпуск с исключением из списков личного состава воинской части и выплачивается денежное обеспечение соответствующее количеству дней отпуска или выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежном обеспечении бойцам, выполняющим временные обязанности по новой должности.