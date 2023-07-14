Выплаты в июле для военных: какие суммы начислений и кто имеет на них право

Наименьшая сумма ежемесячных начислений будет у курсантов

В Украине введено военное положение, поэтому бойцы имеют право на доплаты, в частности срочники, курсанты, выведенные за штат военные и инструкторы.

Как сообщает New Voicе, начисление производится с 1 июля.

Итак, выплаты в июле и дальше могут получать:

члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в результате полученного ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины . Им начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и порядке, установленных Кабмином.

. Им начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и порядке, установленных Кабмином. военнослужащие, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров в течение двух месяцев (без учет пребывания в отпуске и на лечении). Со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме. После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20100 гривен;

военнослужащие срочной военной службы . Им ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен на условиях и порядке, установленных Правительством;

. Им ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере на условиях и порядке, установленных Правительством; курсанты высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессионального высшего военного образования, которые перед зачислением на учения не состояли на военной службе или проходили срочную военную службу. Им ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен ;

военнослужащие, занимающие должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях. Бойцам ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 тысяч до 30 тысяч гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабмином.

Начисление выплат будет осуществляться воинской частью или учреждением, где военных проходит службу. Обращаться с заявлением или другими документами о назначении доплаты не требуется.

Следует заметить, что в случае смерти или гибели военнослужащего должное, но не полученное им до дня смерти денежное обеспечение выплачивается воинской частью. Деньги могут получить жена/супруг военного, его дети или их опекуны, или если никого из них нет — родители военного равными частями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получения военным от государства подъемной помощи.