Виплати у липні для військових: які є суми нарахувань та хто має на них право

Найменша сума щомісячних нарахувань буде у курсантів

В Україні запроваджено воєнний стан, тож бійці мають право на доплати, зокрема строковики, курсанти, виведені поза штат військові та інструктори.

Як повідомляє New Voicе, нарахування відбувається з 1 липня.

Тож, виплати у липні і надалі можуть отримувати:

члени родин військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини . Їм нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень за місяць, у якому військовослужбовець загинув (помер), на умовах та в порядку, встановлених Кабміном.

. Їм нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень за місяць, у якому військовослужбовець загинув (помер), на умовах та в порядку, встановлених Кабміном. військовослужбовці, які у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними, або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців, та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців (без урахування перебування у відпустці і на лікуванні). З дня зарахування у розпорядження виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою у повному обсязі. Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20100 гривень;

військовослужбовці строкової військової служби . Їм щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень на умовах та в порядку, встановлених Урядом;

. Їм щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі на умовах та в порядку, встановлених Урядом; курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу. Їм щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 2350 гривень;

військовослужбовці, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах. Бійцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 15 тисяч до 30 тисяч гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном.

Нарахування виплати здійснюватимуться військовою частиною або установою, де військових проходить службу. Звертатися з заявою чи іншими документами з приводу призначення доплати не потрібно.

Слід зауважити, у разі смерті або загибелі військовослужбовця належне, але не отримане ним до дня смерті грошове забезпечення виплачується військовою частиною. Гроші можуть отримати дружина/чоловік військового, його діти або їх опікуни, або якщо нікого з них немає ― батьки військового рівними частинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання військовим від держави підйомної допомоги.