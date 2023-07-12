Ежегодная и единовременная помощь: при каких условиях военные получат такие начисления

Размер выплаты для некоторых военных будет зависеть от многих факторов службы

Во время войны украинские военные имеют право на различные выплаты и одной из них является денежная помощь для военнопленных, когда деньги будет получать его семья.

Как сообщает организация "Юридическая сотня", денежное вознаграждение выплачивается членам семей по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации).

Что входит в составную часть выплаты семьям военнопленных:

должностной оклад по последнему месту службы;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера;

другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения;

дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен.

Как денежное обеспечение, так и дополнительное вознаграждение выплачиваются со дня:

захват военнослужащих в плен или заложники;

интернирование в нейтральных государствах;

исчезновение без вести.

Для начисления выплаты родственники должны обратиться с заявлением непосредственно в воинскую часть или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Какие документы необходимы для начисления денежной помощи:

копию страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);

справку о регистрации места жительства (если заявитель имеет айди-карту);

копию свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физлиц – налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, – копию страницы паспорта с такой отметкой).

Командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) рассматривает в течение 15 дней представленные документы и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения, о чем сообщается заявителю в письменной форме.

Также они добавляют, что в случае принятия решения об отказе от выплаты обязательно указываются основания.

Кроме того, лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, может быть предоставлена ежегодная и одноразовая государственная денежная помощь. В частности, на время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена финансовая поддержка 100 тысяч гривен ежегодно. Оформить помощь могут члены их семей. За получением нужно обращаться в Минреинтеграцию", — добавляется в сообщении.

К тому же после плена военным начислят одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.

Следует отметить, что факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает соответствующая комиссия при Минреинтеграции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые военные имеют право на пожизненное денежное обеспечение.