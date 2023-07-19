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Что входит в состав денежного обеспечения военных в 2023 году: полный перечень выплат

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Денежное довольствие военнослужащих в 2023 году Новость обновлена 19 июля 2023, 15:33
Денежное довольствие военнослужащих в 2023 году. Фото Генштаб ВСУ

Военнослужащие по закону получают финансовые выплаты, которые гарантирует Украина

Военные в Украине, кроме денежного обеспечения, имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения, как во время военной службы, так и после увольнения.

Как сообщает Бесплатная правовая помощь, за военными сохраняются разные денежные выплаты, начисление которых зависит от многих факторов службы.

Входящий в состав денежного обеспечения военных в 2023 году

Ежемесячные основные виды денежного обеспечения:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет.

Ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения:

  • повышение должностного оклада;
  • надбавки;
  • доплаты;
  • вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
  • премии.

Одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения:

  • вознаграждения (кроме вознаграждения военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты);
  • помощи.

Существующие виды надбавок для военных

  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
  • надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
  • за непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • за почетные звания; за спортивные звания;
  • надбавки военнослужащим-донорам.

На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений для военнослужащих в Украине

  • морское вознаграждение;
  • за прыжки с парашютом;
  • за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
  • за водолазные работы;
  • за боевое дежурство.

Виды выплат денежной помощи в 2023 году для бойцов

  • единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;
  • денежная помощь для оздоровления;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.

Также существуют еще другие виды денежного обеспечения для военных, а именно:

  • за время временного исполнения обязанностей по должности;
  • в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат);
  • в период нахождения в распоряжении или освобождении от должностей;
  • денежное обеспечение военнослужащим, отстраненным или отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимися под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;
  • в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
  • в случае увольнения с военной службы.

"Размер денежного обеспечения зависит от должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной помощи для военнопленных.

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