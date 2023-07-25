Зарплаты и доплаты военным с 1 августа: произошли ли изменения в правилах начисления

Кроме зарплат, военных ожидает и выплата "боевых"

Денежное обеспечение военных в последний раз претерпело изменения в июне, когда Верховная Рада Украины приняла закон №9342 о доплатах военным во время военного положения. Так что размер выплат для большинства бойцов изменился.

Кто из военных получит выплаты с 1 августа, сообщает NewVoice.

В частности, 100 тысяч гривен будет ежемесячно начисляться для бойцов, которые:

получили ранения (контузия, травма или увечье), связанные с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

находятся в отпуске для лечения после ранения;

захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или являющиеся заложниками;

погибли (умерли) в результате полученного ранения, связанного с защитой Родины (право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих).

Оклад за воинским званием, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен после нахождения в распоряжении свыше двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается бойцам, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признанными военнослужащими. 2 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров.

6000 гривен — военнослужащим срочной военной службы ежемесячно дополнительное вознаграждение на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения;

2350 гривен ― курсантам высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военных обучений, кафедры военной подготовки, отделения военных обучений, заведений профессионального высшего военного образования, которые перед зачислением на срок службы не перешли;

15 тысяч — 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения с учетом уровня квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ — военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о месячном денежном обеспечении срочников и курсантов.