Месячное денежное обеспечение срочников и курсантов: на какие выплаты имеют право бойцы
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Военным в Украине предусмотрен ряд начислений, размер которых зависит от особенностей службы
Военным во время войны Украиной предусмотрены зарплаты и дополнительные выплаты. Также на месячное денежное обеспечение имеют право бойцы срочной службы, слушатели, адъюнкты и докторанты, курсанты, а также лицеисты военных лицеев.
Как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь", для некоторых бойцов предусмотрено более 4 дополнительных выплат.
Денежное обеспечение военнослужащих срочной военной службы
- должностной оклад;
- повышение должностного оклада во время прохождения военной службы на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
- надбавки за квалификацию, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе;
- морское вознаграждение, вознаграждения за прыжки с парашютом, за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин, за водолазные работы и за боевое дежурство;
- помощь военнослужащим срочной военной службы, уволенным с военной службы;
- другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.
Денежное обеспечение слушателям, адъюнктам и докторантам, курсантам, а также лицеистам военных лицеев
Денежное обеспечение курсантов (кроме военнослужащих среди лиц рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту) включает:
- должностной оклад;
- курсантскую должностную надбавку;
- повышение должностного оклада по результатам очередной экзаменационной сессии;
- помощь военнослужащим срочной военной службы, уволенным с военной службы;
- другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.
Лицам офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, занимающих должности слушателей, адъюнктов и докторантов, курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений заведений высшего образования и научно-исследовательских учреждений, за период обучения выплачивается денежное обеспечение, которое они получают
- оклад по воинскому званию,
- должностной оклад,
- надбавки за выслугу лет,
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, имеющие постоянный характер, с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые получали военнослужащие по последним занимаемым должностям.
При этом размеры должностных окладов таких военнослужащих затрудняются превышать размер должностного оклада начальника военного учебного заведения (научно-исследовательского учреждения).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о месячных выплатах для бойцов из лиц офицерского состава.