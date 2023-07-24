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Месячное денежное обеспечение срочников и курсантов: на какие выплаты имеют право бойцы

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Денежное обеспечение военных в Украине Новость обновлена 24 июля 2023, 14:52
Денежное обеспечение военных в Украине. Фото Генштаб ВСУ

Военным в Украине предусмотрен ряд начислений, размер которых зависит от особенностей службы

Военным во время войны Украиной предусмотрены зарплаты и дополнительные выплаты. Также на месячное денежное обеспечение имеют право бойцы срочной службы, слушатели, адъюнкты и докторанты, курсанты, а также лицеисты военных лицеев.

Как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь", для некоторых бойцов предусмотрено более 4 дополнительных выплат.

Денежное обеспечение военнослужащих срочной военной службы

  • должностной оклад;
  • повышение должностного оклада во время прохождения военной службы на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
  • надбавки за квалификацию, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • морское вознаграждение, вознаграждения за прыжки с парашютом, за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин, за водолазные работы и за боевое дежурство;
  • помощь военнослужащим срочной военной службы, уволенным с военной службы;
  • другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.

Денежное обеспечение слушателям, адъюнктам и докторантам, курсантам, а также лицеистам военных лицеев

Денежное обеспечение курсантов (кроме военнослужащих среди лиц рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту) включает:

  • должностной оклад;
  • курсантскую должностную надбавку;
  • повышение должностного оклада по результатам очередной экзаменационной сессии;
  • помощь военнослужащим срочной военной службы, уволенным с военной службы;
  • другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.

Лицам офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, занимающих должности слушателей, адъюнктов и докторантов, курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений заведений высшего образования и научно-исследовательских учреждений, за период обучения выплачивается денежное обеспечение, которое они получают

  • оклад по воинскому званию,
  • должностной оклад,
  • надбавки за выслугу лет,
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, имеющие постоянный характер, с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые получали военнослужащие по последним занимаемым должностям.

При этом размеры должностных окладов таких военнослужащих затрудняются превышать размер должностного оклада начальника военного учебного заведения (научно-исследовательского учреждения).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о месячных выплатах для бойцов из лиц офицерского состава.

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#Военные #Выплаты #Денежное обеспечение