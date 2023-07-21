Военный пропал без вести: семья может получить вместо бойца денежное обеспечение

За военными сохраняется денежное обеспечение даже если они считают пропавшими без вести

Находящиеся в плену военные или без вести пропавшие должны получать деньги от государства. Выплаты начисляются семьям таких военнослужащих.

Как сообщают специалисты из "Юридической сотни" на странице в Facebook, пропавшие без вести военнослужащие — это участники войны, имеющие право на социальную защиту от государства.

Как оформить выплаты члену семьи пропавшего без вести военного

Родным в первую очередь следует подать заявление на имя командира воинской части, а затем обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Бланк заявления можно получить непосредственно в ТЦК и СП или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

Пакет документов для оформления выплаты:

копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (если такая информация отсутствует в паспорте);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.

Также можно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи. Для этого требуется выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Выдержки предоставляет Департамент информатизации МВД Украины.

Для получения подъемника необходимо:

направить заявление по электронной почте: [email protected] или по адресу МВД: Киев, улица Богомольца, 10;

к заявлению добавить копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи с пропавшим без вести.

Данные проверяются 30 календарных дней. Выписка посылается на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес. Включение лица в реестр является единственным подтверждением того, что человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о месячных выплатах, которые могут получать военные из офицерского состава.