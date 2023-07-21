Військовий зник безвісти: сім'я може отримати замість бійця грошове забезпечення

За військовими зберігається грошове забезпечення навіть якщо вони вважають зниклими безвісти

Військові, які знаходяться у полоні або безвісти зникли, мають отримувати гроші від держави. Виплати нараховуються сім'ям таких військовослужбовців.

Як повідомляють фахівці з "Юридична сотня" на сторінці у Facebook, зниклі безвісти військовослужбовці — це учасники війни, які мають право на соціальний захист від держави.

Як оформити виплати члену сім'ї зниклого безвісти військового

Рідним в першу чергу треба подати заяву на ім’я командира військової частини, а потім звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Бланк заяви можна отримати безпосередньо в ТЦК та СП або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Пакет документів для оформлення виплати:

копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (якщо така інформація відсутня в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Також можна звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім’ї. Для цього потрібен витяг із Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Витяги надає Департамент інформатизації МВС України.

Для отримання витягу необхідно:

направити заяву на електронну пошту: [email protected] або на адресу МВС: Київ, вулиця Богомольця, 10;

до заяви додати копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки зі зниклим безвісти.

Дані перевіряються впродовж 30 календарних днів. Витяг надсилається на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу. Включення особи до реєстру є єдиним підтвердженням того, що людина вважається зниклою безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про місячні виплати, які можуть отримувати військові з-поміж офіцерського складу.