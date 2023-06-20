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Правительство увеличило расходы на социальную защиту: кто из украинцев может получить выплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Освобожденные из плена украинцы возвращаются домой Новость обновлена 20 июня 2023, 15:37
Освобожденные из плена украинцы возвращаются домой. Фото Генштаб ВСУ

Государство предоставило более 21 миллиона гривен на обеспечение социальной защиты некоторых лиц

Украина за время полномасштабного вторжения россиян вернула из плена уже более 2000 своих граждан, захваченных оккупантами в плен. Власти также пытаются поддерживать пленных, как и тех граждан, кого удалось вернуть домой. Так, за находящимися в плену украинскими бойцами сохраняются денежные выплаты. К тому же дополнительные средства могут получить как военные, так и гражданские.

Как сообщает Правительственный портал, эта выплата начисляется на социальную защиту лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

В сообщении добавляется, что главным распорядителем средств соответствующей программы является Минреинтеграции, которое выделило дополнительные средства в объеме более 21 миллиона гривен посредством перераспределения расходов госбюджета.

Средства будут перечисляться на выплаты ежегодной государственной помощи не только находившимся в плену лицам, но и членам их семей во время пребывания таких лиц в местах несвободы.

К тому же, благодаря этим средствам обеспечат военных и гражданских пленников с вещами первой потребности, которые они получают сразу после освобождения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родственники пропавшего без вести военнослужащего могут получить выплаты. Однако в начислении могут отказать по некоторым обстоятельствам.

Теги:
#Военные #Социальная защита #Выплаты #Военнопленные