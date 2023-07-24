Місячне грошове забезпечення строковиків та курсантів: на які виплати мають право бійці

Військовим в Україні передбачено ряд нарахувань, розмір яких залежить від особливостей служби

Військовим під час війни Україною передбачено зарплати та додаткові виплати. Також на місячне грошове забезпечення мають право бійці строкової служби, слухачі, ад’юнкти й докторанти, курсанти, а також ліцеїсти військових ліцеїв.

Як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога", для деяких бійців передбачено понад 4 додаткових виплат.

Грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби

посадовий оклад;

підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;

надбавки за кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі;

морська винагорода, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;

допомога військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;

інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Грошове забезпечення слухачам, ад’юнктам і докторантам, курсантам, а також ліцеїстам військових ліцеїв

Грошове забезпечення курсантів (крім військовослужбовців з-поміж осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом) включає:

посадовий оклад;

курсантську посадову надбавку;

підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії;

допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;

інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Особам офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що обіймають посади слухачів, ад’юнктів і докторантів, курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, за період навчання виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за займаними посадами перед зарахуванням на навчання нараховуються:

оклад за військовим званням,

посадовий оклад,

надбавки за вислугу років,

щомісячні додаткові види грошового забезпечення, що мають постійний характер, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми займаними посадами.

При цьому розміри посадових окладів таких військовослужбовців не можуть перевищувати розмір посадового окладу начальника військового навчального закладу (науково-дослідної установи).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про місячні виплати для бійців з осіб офіцерського складу.