IT-фахівець чи президент із нардепами: хто в Україні більше заробляє (інфографіка)

Зарплати чиновників та депутатів порівняли з IT-шниками

В Україні народні депутати та топуправлінці заробляють значно менше, ніж працівники сфери IT. Наприклад, співробітник на посаді Director of Engineering заробляє більш ніж три рази більше за нардепа ВРУ.

Депутат Київради Григорій Маленко на своїй сторінці у Facebook представив детальну інфографіку, в якій наведено порівняння зарплат IT-фахівців та "чиновників" різного рівня у столиці.

"Нещодавно провело опитування в Telegram, яке показало, що понад 80% передплатників мого каналу не знають, скільки насправді отримують мер Києва та його заступники. Упевнений, що це стосується зарплат депутатів ВРУ, прем’єр-міністра та президента України", — написав він.

Так, тиждень тому портал DOU.UA опублікував докладну інформацію щодо зарплат в українському IT. Маленко вирішив порівняти їх із тими, які отримують топуправлінці та народні обранці.

"Результат перед вами. Висновки робіть самі. PS Тут міг би бути абзац про те, що маленькі зарплати у "чиновників" — це велике державне лицемірство, а тези, що виправдовують, — інфантильність і радщина, але це вже тема іншого повідомлення", — підкреслив депутат..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час повномасштабної війни в країні у 2022 році IT-сфера на ринку праці залишилася такою ж прибутковою, а зарплати стали ще вищими. Таким чином, full stack програміст має можливість отримувати до 72 тисяч гривень на місяць, що на 50% більше, ніж у січні 2022 року.