Скандал з невиплатою зарплат медикам Кривого Рогу: НСЗУ, екс-керівник лікарні та міськрада шукають крайнього

Гроші переказує НСЗУ, однак за ефективність витрат має відповідати місцева влада

У Кривому Розі триває епопея з невиплатою зарплат медикам 7-ї міської лікарні, які лише кілька разів за останні пів року бачили гроші. Поки місцева влада, колишній керівник лікарні та НСЗУ кивають один на одного — медперсонал безоплатно виконував свої робочі обов'язки.

Сайт "Телеграф" спробував розібратися у заплутаній історії, скільки лікарня отримала грошей і куди вони поділися.

Змучені обіцянками медики влаштовують мітинги з вимогами виплати грошей, а місцеве управління закликає їх "не піддаватися на політичні провокації".

У своїй заяві начальник управління охорони здоров’я Криворізької міськради Костянтин Мурашко звинуватив у складному становищі керівника лікарні. Він пояснив, що міська влада не має відношення ні до фінансування лікарні, ні до розподілу коштів. Попри спробу знайти крайнього, до місцевої влади залишається багато запитань.

Що кажуть у Нацслужбі здоров’я?

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) прокоментувала "Телеграфу" скандальну ситуацію і повідомила, що в повному обсязі оплатила Криворізькій лікарні №7 надані послуги. З початку року медзаклад отримав понад 29 млн 479 тис. грн за 11 пакетами послуг.

В цю суму увійшли:

Ведення вагітності в амбулаторних умовах — 216 150 грн;

Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях — 7 374 570 грн;

Езофагогастродуоденоскопія — 62 023 грн;

Колоноскопія — 6 660 грн;

Мамографія — 49 680 грн;

Медична допомога при пологах — 4 465 415 грн;

Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах — 2 237 045 грн;

Секційне дослідження — 115 449 грн;

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій — 10 560 911 грн;

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям — 933 009 грн;

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах — 3 458 718 грн.

В НЗСУ також зазначили, що 2022 року для медзакладів діяв підтримуючий пакет "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги". Він давав лікарням можливість підготуватися до 2023 року, проаналізувати потреби у контрактуванні додаткових пакетів медпослуг, залучити громаду до підготовки медзакладу.

Криворізька лікарня №7 отримала 12 млн 165 тис. 678 грн з серпня по листопад. І таким чином заклад погасив наявну заборгованість по зарплатах на той час.

"У грудні 2022 року заклад не подався на цей пакет та втратив можливість отримати кошти", — додали в НСЗУ.

Тобто можна зробити висновок, що адміністрація 7-ї криворізької лікарні свідомо відмовилася від додаткових коштів від Нацслужби здоров’я.

При цьому на 1 червня 2023 року заклад прозвітував про залишки на рахунках про 412,8 тисяч гривень, повідомила НСЗУ "Телеграфу".

У Службі наголошують — своєчасні виплати заробітної плати та її розмір дійсно мав контролювати керівник лікарні, але вирішальну роль відіграє місцева влада. Саме вона відповідає за ефективність витрат, вона ж призначає управлінця — керівника закладу.

"Невиплата зарплат медпрацівникам мала б стати сигналом для місцевої влади, яка наймає на роботу керівника лікарні. Адже від управлінської спроможності керівництва лікарні залежить успішність медзакладу і те, чи матимуть мешканці регіону доступ до медичної допомоги", — повідомляє НСЗУ.

Натомість начальник управління охорони здоров’я Криворізької міськради Костянтин Мурашко неодноразово підкреслював те, що керівник лікарні несе одноосібну відповідальність за створення боргу.

Що каже керівник у відповідь на звинувачення?

Сайт "Телеграф" зв'язався з колишнім головлікарем міської лікарні №7 Петром Стародубським, щоб почути його погляд на цю проблему.

Він у відповідь звинуватив НСЗУ у зменшенні бюджету лікарні на 46 млн грн, порівняно з 2022 роком, через що він начебто зменшився до 57%. А з фонду оплати праці працівників у 8,5 млн грн, НСЗУ наче як фінансує лише 4,5 млн грн.

"Саме тому за січень і лютий на рівному місці у нас утворився борг у 8 млн грн. І найбільша брехня, яку про мене пишуть — це моя зарплата. Підніміть звіт НСЗУ за перший квартал і ви побачите, що це зарплата не за місяць, а за квартал.

Найприкріше — бездіяльність місцевої влади. У назві підприємства перше слово — комунальне. Слова Мурашка про те, що місцева влада відповідає за призначення керівника та оплату комунальних послуг просто безглузді. Адже Мурашко не призначає керівника та не виділяє гроші на оплату комунальних послуг. Чому ні у кого не виникло питання про дії Мурашко? Його роль мені не ясна", — каже Петро Стародубський в коментарі "Телеграфу".

Колишній керівник лікарні Петро Стародубський прокоментував ситуацію

Слід зауважити, що відповідно до даних ресурсу Опендатабот, за останні три роки доходи Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №7" Криворізької міськради тільки зростали:

А поки чиновники намагаються знайти крайнього, стало відомо, що мітинг медиків був недаремним — подолання проблеми таки почалося. НСЗУ та криворізька влада працюють над тим, щоб погасити борги перед лікарями.

Костянтин Мурашко повідомив у своєму Facebook, що частину фінансів НСЗУ вже передала — завдяки цьому лікарі отримали зарплату за червень. Для повного погашення кредиту пообіцяли виділити кошти з міського сектору ЖКГ.