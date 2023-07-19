Медики у Кривому Розі пів року не отримують зарплату: керівник лікарні створив мільйонні борги та звільнився

Місцева влада прокоментувала ситуацію лише після того, як люди влаштували мітинг

Вже понад п'ять місяців працівники міської лікарні №7 Кривого Рогу не отримують зарплату. Медичний заклад, що обслуговує понад 60 тисяч жителів міста та найближчих сіл, перебуває у вкрай скрутному становищі.

Працівникам виплатили зарплату лише за першу частину лютого та за другу половину травня. Ситуація досягла того критичного моменту, коли десятки лікарів вийшли на мітинг і звинуватили місцеву владу у бездіяльності.

Начальник управління охорони здоров’я Криворізької міськради Костянтин Мурашко прокоментував цю гучну демонстрацію. До людей він не вийшов, однак виклав пост у Facebook і пояснив, що після реформи охорони здоров’я міськрада лише призначає головного лікаря й оплачує комуналку лікарень, які є повністю автономними і фінансуються з НСЗУ.

"До червня місяця керівником лікарні був Петро Стародубський. До 2019 року претензій до нього не було. Але у 2019 році, коли його родич став народним депутатом України, він вийшов з-під контролю і вирішив, що знається на медреформі краще за всіх. Почав судитися з НСЗУ і вступив у конфлікт з Міністерством охорони здоров’я. Родич-депутат навіть організовував йому зустрічі з головою НСЗУ і міністром охорони здоров’я, які нічого не дали. Результат — головний лікар створив борг по зарплаті у 4 місяці, кинув заяву на стіл та звільнився.

… Звільняти його самі ми не мали права, бо він вже пенсійного віку. На найближчій сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці липня, ми як управління охорони здоров’я будемо пропонувати депутатам міської ради зняти гроші з сектору ЖКГ і направити кошти на виплати цього боргу. Це суперечить медичній реформі, але іншого виходу в нас нема. Якщо депутати нас підтримають – в серпні лікарня отримає виплату по боргам заробітної плати", — пояснює Мурашко.

Чиновник просить медиків не піддаватися на політичні провокації. Зрештою його коментар викликав обурення в мережі, адже штучний борг по зарплаті працівникам 7-ї лікарні сягає 22 млн грн. Містяни називають кумедними виправдання криворізької влади про головного лікаря, який "вийшов з-під контролю", і котрого призначило саме управління охорони здоров'я міста.

Дофінансування медзакладів з місцевого бюджету не суперечить реформі

Як пояснив адвокат Олександр Макаренко в коментарі Суспільному, будь-якої затримки виплати заробітної плати можна було уникнути.

"В Кривому Розі є усталена практика, коли у випадку наявності заборгованості по заробітній платі в комунальному підприємстві, з міського бюджету через сесійну залу, шляхом перерозподілу міського бюджету видають кошти, або надають кошти на виплату зарплати. Органи місцевого самоврядування, а можливо й інші органи, могли допомогти лікарні", – каже адвокат.

Фахівець також каже, що працівники лікарні мають право звернутись до суду з позовом щодо перерахування боргу.

Це викликає запитання, чому начальник управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко стверджує, що збільшення фінансування буде суперечити медичній реформі?

Створення штучного боргу має каратися законом

Відомо, що кошти від Національної служби здоров'я України у лікарню надходили вчасно.

"Ми телефонували на гарячу лінію НСЗУ, там сказали, що кошти надсилають регулярно, у повному обсязі. І радять звернутись до свого керівництва, щоб вони пояснили, чому йде затримка. Те саме відповідали й у Держпраці", — розповідає одна з працівниць лікарні у коментарі "Першому криворізькому".

За словами медика, взимку 2023 року були збори разом із медпрацівниками та адміністрацією лікарні. Там керівництво стверджувало, що у лікарні зараз проблеми (банкрутство), медпрацівників потрібно скоротити, і зазначили, що медики погано працюють, і зараз війна. Зазначали, щоб працівники терпіли, і все їм виплатять.

Медпрацівники рушили ходою у центрі міста скандуючи «зарплата»

У Держслужбі з питань праці розглянули звернення та підтвердили порушення. Крім цього, згідно з договором із НСЗУ на 2023 рік, криворізька міська лікарня №7 отримує фінансування, що становить 50% від фонду оплати праці працівників на місяць.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підтверджував, що затримки з виплатою заробітної плати медикам у деяких медичних закладах виникають саме через недбалість керівництва. В таких ситуаціях адміністрація лікарні нераціонально використовує кошти та штучно створює заборгованість перед працівниками.

І за формування такої штучної заборгованості з оплати праці в лікарні відповідальність нестимуть керівники. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

Однак досі не ясно, чому відповідні органи не здійснили перевірки, а місцева влада в Кривому Розі не зробила кроки для подолання проблеми з зарплатами раніше. Адже люди, які рятують життя у такий важкий час, не повинні випрошувати у чиновників свої ж гроші.