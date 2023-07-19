Медики в Кривом Роге полгода не получают зарплату: руководитель больницы создал миллионные долги и уволился

Местные власти прокомментировали ситуацию только после того, как люди устроили митинг

Уже больше пяти месяцев работники городской больницы №7 Кривого Рога не получают зарплату. Медицинское учреждение, обслуживающее более 60 тысяч жителей города и ближайших сел, находится в крайне затруднительном положении.

Работникам выплатили зарплату только за первую часть февраля и вторую половину мая. Ситуация достигла того критического момента, когда десятки врачей вышли на митинг и обвинили местные власти в бездействии.

Начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко прокомментировал громкую демонстрацию. К людям он не вышел, однако выложил пост в Facebook и объяснил, что после реформы здравоохранения горсовет только назначает главного врача и оплачивает коммуналку больниц, полностью автономных и финансируемых из НСЗУ.

"До июня месяца руководителем больницы был Петр Стародубский . До 2019 года претензий к нему не было. Но в 2019 году, когда его родственник стал народным депутатом Украины, он вышел из-под контроля и решил, что разбирается в медреформе лучше всех. Начал судиться с НСЗУ и вступил в конфликт с Министерством здравоохранения. Родственник-депутат даже организовывал ему встречи с председателем НСЗУ и МОЗ, которые ничего не дали. Результат — главный врач создал долг по зарплате в 4 месяца, бросил заявление на стол и уволился.

…Увольнять сами его мы не имели права, потому что он уже пенсионного возраста. На ближайшей сессии городского совета, которая состоится в конце июля, мы, как управление здравоохранения, будем предлагать депутатам городского совета снять деньги с сектора ЖКХ и направить средства на выплаты этого долга. Это противоречит медицинской реформе, но другого выхода у нас нет. Если депутаты нас поддержат — в августе больница получит выплату по долгам заработной платы", — объясняет Мурашко.

Чиновник просит медиков не поддаваться на политические провокации. Вообщем-то его комментарий вызвал возмущение в сети, ведь искусственный долг по зарплате работникам 7-й больницы составляет 22 млн грн. Горожане называют забавным оправдание криворожских властей о главном враче, который "вышел из-под контроля", и которого назначило именно управление здравоохранения города.

Дофинансирование медучреждений из местного бюджета не противоречит реформе

Как объяснил адвокат Александр Макаренко в комментарии "Общественному", любой задержки выплаты заработной платы можно было избежать.

"В Кривом Роге есть устоявшаяся практика, когда в случае наличия задолженности по заработной плате в коммунальном предприятии из городского бюджета через сессионный зал путем перераспределения городского бюджета выдают средства или предоставляют средства на выплату зарплаты. Органы местного самоуправления, а возможно и другие органы, могли помочь больнице", – говорит адвокат.

Специалист также говорит, что работники больницы имеют право обратиться в суд с иском по перечислению долга.

Это вызывает вопрос, почему начальник управления здравоохранения Константин Мурашко утверждает, что увеличение финансирования будет противоречить медицинской реформе?

Создание искусственного долга должно наказываться законом

Известно, что средства от Национальной службы здоровья Украины в больницу поступали в срок.

"Мы звонили по телефону на горячую линию НСЗУ, там сказали, что средства присылают регулярно, в полном объеме. И советуют обратиться к своему руководству, чтобы они объяснили, почему идет задержка. То же отвечали и в Гоструде", — рассказывает одна из работниц больницы в комментарии "Первому криворожскому".

По словам медика, зимой 2023 года было собрание вместе с медработниками и администрацией больницы. Там руководство утверждало, что в больнице сейчас проблемы (банкротство) и медработников нужно сократить.Также сказали, что медики плохо работают, и вообще сейчас война. Добавили чтобы работники терпели и все им выплатят.

Медработники двинулись походкой в центре города скандируя «зарплата»

В Госслужбе по труду рассмотрели обращения и подтвердили нарушения. Кроме этого, согласно договору с НСЗУ на 2023 год, криворожская городская больница №7 получает финансирование, что составляет 50% от фонда оплаты труда работников в месяц.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко подтверждал, что задержки с выплатой заработной платы медикам в некоторых медицинских учреждениях возникают именно из-за халатности руководства. В таких ситуациях администрация больницы нерационально использует средства и создает задолженность перед работниками.

И за формирование такой искусственной задолженности по оплате труда в больнице ответственность будут нести руководители. В частности, Министерство здравоохранения будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Проверки будут касаться и больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.

Однако до сих пор не ясно, почему соответствующие органы не провели проверку, а местные власти в Кривом Роге не сделали шаги для преодоления проблемы с зарплатами раньше. Ведь люди, спасающие жизнь в столь тяжелое время, не должны выпрашивать у чиновников свои же деньги.